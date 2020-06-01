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16:05 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусская федерация футбола начала акцию по поддержке юных игроков

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ассоциация «Белорусская федерация футбола» начала очередную акцию по поддержке специализированных учебно-спортивных учреждений, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе АБФФ.

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Во время акции юные футболисты из 116 специализированных школ во всех регионах страны получат около 7 тыс. новых мячей. Первыми их обладателями стали воспитанники футбольных ДЮСШ Брестской области, которым инвентарь вручил председатель АБФФ Владимир Базанов.

В ближайшее время акция продолжится в других областных центрах.

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