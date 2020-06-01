Белорусская федерация футбола начала акцию по поддержке юных игроков

Во время акции юные футболисты из 116 специализированных школ во всех регионах страны получат около 7 тыс. новых мячей. Первыми их обладателями стали воспитанники футбольных ДЮСШ Брестской области, которым инвентарь вручил председатель АБФФ Владимир Базанов.