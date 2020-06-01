«Иртыш» снялся с КПЛ в статусе рекордсмена по голам и победам

Пятикратные чемпионы страны вместе с карагандинским «Шахтером» — единственные клубы, выступавшие во всех 28 сезонах премьер-лиги,

На счету «Иртыша» 464 победы, 190 ничьих и 228 поражений в 882 матчах. По количеству выигранных встреч павлодарцы идут первыми и опережают «Кайрат» — 413 побед. Алматинцы даже в случае выигрыша всех матчей в текущем сезоне не смогут догнать павлодарцев.

Лидирует «Иртыш» и по суммарному количеству забитых голов в КПЛ — 1359 мячей. Следом идет «Кайрат», у которого с учетом начавшегося сезона 1298 голов.