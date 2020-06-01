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17:52 (мск), источник: Vesti.kz

«Иртыш» снялся с КПЛ в статусе рекордсмена по голам и победам

Павлодарский «Иртыш», отказавшийся от выступления в казахстанской премьер-лиге, владеет рекордом чемпионата по количеству игр и забитым голам, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Пятикратные чемпионы страны вместе с карагандинским «Шахтером» — единственные клубы, выступавшие во всех 28 сезонах премьер-лиги,

На счету «Иртыша» 464 победы, 190 ничьих и 228 поражений в 882 матчах. По количеству выигранных встреч павлодарцы идут первыми и опережают «Кайрат» — 413 побед. Алматинцы даже в случае выигрыша всех матчей в текущем сезоне не смогут догнать павлодарцев.

Лидирует «Иртыш» и по суммарному количеству забитых голов в КПЛ — 1359 мячей. Следом идет «Кайрат», у которого с учетом начавшегося сезона 1298 голов.

Ранее ПФЛК объявила, что аннулирует результаты «Иртыша» в КПЛ-2020 и исключит матчи клуба из календаря. В текущем сезоне, который был прерван 16 марта из-за пандемии коронавируса павлодарцы провели две игры — против «Кайсара» (0:1) и «Кызыл-Жар СК» (1:1).

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