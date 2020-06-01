Португальский капитан «Иртыша» сделал заявление после снятия клуба с КПЛ

«Очень тяжело подбирать слова в этой непростой ситуации. Очень больно смотреть на все, что происходит с великим клубом Казахстана. Я был здесь пять лет и благодаря вам чувствовал себя как дома. От всей души хочу сказать спасибо всем болельщикам “Иртыша”, мы переживали хорошие и плохие моменты, но всегда были вместе, как семья. Также спасибо всем, кто до сих пор верит в “Иртыш” и борется за наш любимый клуб, ваша поддержка бесценна», — написал Фонсека на русском языке.