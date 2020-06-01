Португальский капитан «Иртыша» сделал заявление после снятия клуба с КПЛ
Капитан «Иртыша» Карлос Фонсека прокомментировал снятие клуба с казахстанской
Капитан «Иртыша» Карлос Фонсека прокомментировал снятие клуба с казахстанской
32-летний португалец выступал за павлодарцев с 2015 года. В 127 матчах КПЛ Фонсека забил 19 голов и отдал 13 ассистов, а в сезоне-2016 помог клубу выиграть бронзовые медали.
«Очень тяжело подбирать слова в этой непростой ситуации. Очень больно смотреть на все, что происходит с великим клубом Казахстана. Я был здесь пять лет и благодаря вам чувствовал себя как дома. От всей души хочу сказать спасибо всем болельщикам “Иртыша”, мы переживали хорошие и плохие моменты, но всегда были вместе, как семья. Также спасибо всем, кто до сих пор верит в “Иртыш” и борется за наш любимый клуб, ваша поддержка бесценна», — написал Фонсека на русском языке.
О снятии с КПЛ, в котором до пандемии прошло два полных тура, «Иртыш» объявил 30 мая. После этого ПФЛК сообщила об аннулировании результатов клуба.
Ряд игроков «Иртыша» уже начали искать новые команды, а грузинский форвард Леван Куталия объявил о намерении обратиться в ФИФА. Не остались в стороне и болельщики со всего Казахстана.