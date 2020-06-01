Анатомия провала. Как произошло падение «Иртыша»

Проблемы «Иртыша» имеют давние корни и происхождение — мягко говоря, невнятный менеджмент, породивший множество непродуманных решений, спровоцировавших финансовые проблемы и проблемы с селекцией. В 2018 году клуб едва не покинул премьер-лигу. А в прошлом сезоне произошло скандальное расставание с главным на тот момент тренером болгарином Димитаром Димитровым, вылившееся в отставку специалиста, что имеет плачевные последствия для павлодарцев и словно символизирует апогей крупных проблем.

Напомним, один из домашних матчей КПЛ-2019 прошел без Димитрова. В клубе не смогли объяснить данную ситуацию, а в акимате Павлодарской области опровергли информацию о том, что прежний глава региона Булат Бакауов препятствовал появлению болгарина на стадионе.

После расставания с командой болгарин выиграл иск в суде против клуба. Как отмечалось, согласно решению ФИФА, пятикратные чемпионы Казахстана должны возместить Димитрову и его штабу 1,2 миллиона евро за незаконное увольнение с вмешательством городских властей в тренировочный процесс и последующим инициированием его прогулов. Болгарин в интервью журналисту Айдыну Кожахмету утверждал, что клуб не делал попыток решить вопрос без суда.

Отметим, что это был второй приход Димитрова в павлодарский клуб. Впервые Димитров возглавил «Иртыш» в июне 2015 года. Под его руководством команда вышла в первую шестерку, а уже в следующем сезоне завоевала бронзовые медали чемпионата. Сам болгарин удостоился звания «Почетный житель павлодарской области». В августе 2017 года болгарин отправился на родину и возглавил «Лудогорец», который привел к седьмому подряд чемпионству.

В нынешнем году по итогам инициированной проверки были выявлены долги по налогам на сумму почти один миллиард тенге. Кроме того, на 379,5 миллиона тенге были завышены расходы по зарплате тренерскому штабу и свыше 181,9 миллиона составили переплаты десяти легионерам. Помимо этого, завышенными оказались вознаграждения 13 футболистам — более чем на 195,5 миллиона, и должностных окладов работников административно-управленческого персонала клуба — на общую сумму более 44,4 миллиона тенге. Были и необоснованные выплаты премий работникам клуба, которые не имеют отношения к спортивным результатам. Только за прошлый год сумма составила более 36 миллионов тенге. Зарплата несуществующим работникам клуба составила восемь миллионов, а также были решения, которые повлекли судебные иски на 541 миллион тенге. Кроме этого, были списаны медицинские препараты на сумму более 31 миллиона.

В 2020 году, по словам руководителя управления по развитию туризма и спорта Павлодарской области Марата Айдашева, на финансирование клуба и развитие футбола в области было выделено 1,8 миллиарда тенге, из которых 1,6 миллиарда должны были покрыть спонсоры. Однако спонсоры перечислили только 200 миллионов. 183 миллиона поступили из бюджета области, а остальные 1,6 миллиарда, которые регион планировал выделить, перераспределены на клубы «Аксу», «Экибастуз» и футбольный центр. При этом, как утверждает чиновник, игрокам предлагались компромиссные варианты — оставить команды без легионеров, чтобы они без ушли без компенсации в период дозаявок, а в клубе остались лишь местные футболисты.

Пока неясно, какая судьба ожидает «Иртыш». Профессиональная футбольная лига аннулирует результаты клуба в нынешнем сезоне, а матчи с участием «Иртыша» будут исключены из обновленного календаря.