Гол Владимира Хващинского принес футболистам «Минска» победу над «Слуцком» в матче чемпионата Беларуси

Минчане в двух предыдущих турах не играли и сегодня с особым настроем вышли на поле столичного стадиона «Трактор». Их стартовый порыв принес успех на 6-й минуте, когда отличился опытный форвард хозяев Владимир Хващинский.

Затем преимуществом завладели гости, но ни одна из их многочисленных атак так и не завершилась взятием ворот. Футболисты «Слуцка» потерпели третье поражение в четырех последних поединках.

Результаты остальных встреч: БАТЭ (Борисов) — «Ислочь» (Минский район) — 1:0, «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Смолевичи» — 2:1, «Городея» — «Неман» (Гродно) — 0:2, «Белшина» (Бобруйск) — «Славия» (Мозырь) — 2:3, «Динамо» (Минск) — «Шахтер» (Солигорск) — 0:1, «Энергетик-БГУ» (Минск) — «Витебск» — 3:3, «Рух» (Брест) — «Динамо» (Брест) — 1:4.

Турнирное положение: БАТЭ — 25 очков (11 матчей), «Энергетик-БГУ» — 22 (11), «Торпедо-БелАЗ» — 21 (11), «Шахтер» — 21 (11), «Слуцк» — 17 (11), «Динамо» (Брест) — 16 (11), «Ислочь» — 15 (11), «Славия» — 15 (11), «Неман» — 14 (10), «Рух» — 14 (11), «Витебск» — 14 (11), «Минск» — 13 (9), «Динамо» (Минск) — 13 (11), «Городея» — 12 (11), «Смолевичи» — 4 (10), «Белшина» — 3 (11).

Бомбардирскую гонку возглавляют Гегам Кадимян («Неман») и Джасурбек Яхшибоев («Энергетик-БГУ»), забившие по семь мячей.

В следующем туре встречаются:

6 июня. «Ислочь» — «Рух», «Слуцк» — «Торпедо-БелАЗ», «Славия» — «Неман», «Динамо» (Брест) — «Минск».