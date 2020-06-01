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20:34 (мск), источник: БЕЛТА

Гол Владимира Хващинского принес футболистам «Минска» победу над «Слуцком» в матче чемпионата Беларуси

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Минска» одолели «Слуцк» с минимальным перевесом 1:0 в последнем матче 11-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Минчане в двух предыдущих турах не играли и сегодня с особым настроем вышли на поле столичного стадиона «Трактор». Их стартовый порыв принес успех на 6-й минуте, когда отличился опытный форвард хозяев Владимир Хващинский.

Затем преимуществом завладели гости, но ни одна из их многочисленных атак так и не завершилась взятием ворот. Футболисты «Слуцка» потерпели третье поражение в четырех последних поединках.

Результаты остальных встреч: БАТЭ (Борисов) — «Ислочь» (Минский район) — 1:0, «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Смолевичи» — 2:1, «Городея» — «Неман» (Гродно) — 0:2, «Белшина» (Бобруйск) — «Славия» (Мозырь) — 2:3, «Динамо» (Минск) — «Шахтер» (Солигорск) — 0:1, «Энергетик-БГУ» (Минск) — «Витебск» — 3:3, «Рух» (Брест) — «Динамо» (Брест) — 1:4.

Турнирное положение: БАТЭ — 25 очков (11 матчей), «Энергетик-БГУ» — 22 (11), «Торпедо-БелАЗ» — 21 (11), «Шахтер» — 21 (11), «Слуцк» — 17 (11), «Динамо» (Брест) — 16 (11), «Ислочь» — 15 (11), «Славия» — 15 (11), «Неман» — 14 (10), «Рух» — 14 (11), «Витебск» — 14 (11), «Минск» — 13 (9), «Динамо» (Минск) — 13 (11), «Городея» — 12 (11), «Смолевичи» — 4 (10), «Белшина» — 3 (11).

Бомбардирскую гонку возглавляют Гегам Кадимян («Неман») и Джасурбек Яхшибоев («Энергетик-БГУ»), забившие по семь мячей.

В следующем туре встречаются:

6 июня. «Ислочь» — «Рух», «Слуцк» — «Торпедо-БелАЗ», «Славия» — «Неман», «Динамо» (Брест) — «Минск».

7 июня. «Витебск» — БАТЭ, «Белшина» — «Динамо» (Минск), «Шахтер» — «Энергетик-БГУ».

Минск
1:0
Первый тайм: 1:0
Слуцк
Футбол, Беларусь, 11-й тур1.06.2020, 18:00 (МСК UTC+3)Трактор, 240 зрителей
Главные тренеры
Андрей РазинВиталий Павлов
Голы
Владимир Хващинский6′
Составы команд
28Артем Леонов
30Илья Брановец
2Алексей Иванов
18Сулейман Коанда
70′
4Дмитрий Рыжук
59′
20Денис Образов
5Юрий Остроух
25Сергей Чеботаев
64′
12Дмитрий Прищепа
59Роман Кривулькин
19Алексей Залеский
10Сослан Такулов
7Олег Евдокимов
24Юрий Козлов
85′
77Сергей Сазончик
9Артем Сердюк
10Владимир Хващинский
83′
23Игорь Бобко
54′
22Артем Васильев
17Мухаммед Бала
11Роман Грибовский
57′
71Марат Бураев
69′
9Огнен Ролович
4Виталий Трубило
27Павел Горбач
78′
99Драман Салу
45′
13Илья Алексиевич
8Егор Семенов
Статистика
1Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
10Удары (всего)14
5Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
1Угловые3
0Фолы0
0Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяДмитрий Доля(Беларусь)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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