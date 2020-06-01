Павел Савицкий признан лучшим игроком 11-го тура футбольного чемпионата Беларуси

В победном поединке с земляками из «Руха» (4:1) Павел Савицкий появился на поле на 65-й минуте и за 10 минут сумел оформить голевой дубль.

В предыдущем туре лучшим игроком был назван форвард солигорского «Шахтера» Дмитрий Подстрелов.

До этого лучшими игроками признавались: Игорь Стасевич (БАТЭ, Борисов), Иван Бахар («Динамо», Минск), Габриэль Рамос, Валерий Горбачик, Луис Велозу (все — «Торпедо-БелАЗ», Жодино), Никита Мельников, Михаил Барановский (оба — «Славия», Мозырь), Денис Панкратов («Слуцк»), Джасурбек Яхшибоев («Энергетик-БГУ», Минск).

Сейчас турнирную таблицу возглавляет БАТЭ, набравший 25 очков, на 3 балла меньше у минского «Энергетика-БГУ», по 21 очку имеют «Шахтер» и жодинское «Торпедо-БелАЗ».