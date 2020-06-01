Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:30
Кельн
РБ Лейпциг
24
Футбол. Зарубежный
18:00
Минск
Слуцк
10
Футбол. Зарубежный
31.05
Боруссия М
Унион Б
41
Футбол. Зарубежный
31.05
БАТЭ
Ислочь
10
Футбол. Зарубежный
31.05
Падерборн
Боруссия Д
16
Футбол. Зарубежный
31.05
Рух
Динамо Брс
14
Все события
Фоторепортажи
19Самые яркие эпизоды тренерской карьеры Семина в «Локомотиве»
1712 лет назад «Зенит» выиграл Кубок УЕФА
22:02 (мск), источник: БЕЛТА

Павел Савицкий признан лучшим игроком 11-го тура футбольного чемпионата Беларуси

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нападающий брестского «Динамо» Павел Савицкий признан лучшим игроком 11-го тура футбольного чемпионата Беларуси по версии ассоциации «Белорусская федерация футбола», сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

В победном поединке с земляками из «Руха» (4:1) Павел Савицкий появился на поле на 65-й минуте и за 10 минут сумел оформить голевой дубль.

В предыдущем туре лучшим игроком был назван форвард солигорского «Шахтера» Дмитрий Подстрелов.

До этого лучшими игроками признавались: Игорь Стасевич (БАТЭ, Борисов), Иван Бахар («Динамо», Минск), Габриэль Рамос, Валерий Горбачик, Луис Велозу (все — «Торпедо-БелАЗ», Жодино), Никита Мельников, Михаил Барановский (оба — «Славия», Мозырь), Денис Панкратов («Слуцк»), Джасурбек Яхшибоев («Энергетик-БГУ», Минск).

Сейчас турнирную таблицу возглавляет БАТЭ, набравший 25 очков, на 3 балла меньше у минского «Энергетика-БГУ», по 21 очку имеют «Шахтер» и жодинское «Торпедо-БелАЗ».

Матчи 12-го тура 30-го чемпионата Беларуси запланированы на 5—7 июня.

Динамо Брс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Гороскоп на май 2020
Иностранные юзеры озадачены экстремальным маникюром из России - видео
Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 1 июня
Алина Загитова подтвердила возвращение на лед
Выбран лучший стадион в Российской премьер-лиге
Нападающий ЦСКА останется в Польше до окончания сезона
Малафеев рассказал, почему сорвался переход Смолова в «Зенит»
Олимпийская чемпионка описала трудности в работе Тутберидзе
В «Спартаке» рассказали о результатах тестов на коронавирус
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь