СМИ: Пять футболистов и два тренера «Барселоны» переболели коронавирусом
Пять футболистов и два члена тренерского штаба испанской «Барселоны» переболели коронавирусом, сообщает As со ссылкой на радиостанцию RAC1.
Пять футболистов и два члена тренерского штаба испанской «Барселоны» переболели коронавирусом, сообщает As со ссылкой на радиостанцию RAC1.
По информации источника, пять игроков «сине-гранатовых» и два тренера получили положительные результаты на коронавирус после того, как «Барселона» прошла тестирование в самом начале пандемии. В материале говорится, что у всех членов каталонской команды болезнь протекала бессимптомно. В настоящее время все игроки находятся в хорошей физической форме, здоровы и могут вернуться к соревнованиям.
Отмечается, что данная информация не была подтверждена клубом и не появилась ни в одном из отчетов Ла Лиги.
Чемпионат Испании, приостановленный