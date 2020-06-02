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12:35 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Пять футболистов и два тренера «Барселоны» переболели коронавирусом

Пять футболистов и два члена тренерского штаба испанской «Барселоны» переболели коронавирусом, сообщает As со ссылкой на радиостанцию RAC1.

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Источник: Reuters

По информации источника, пять игроков «сине-гранатовых» и два тренера получили положительные результаты на коронавирус после того, как «Барселона» прошла тестирование в самом начале пандемии. В материале говорится, что у всех членов каталонской команды болезнь протекала бессимптомно. В настоящее время все игроки находятся в хорошей физической форме, здоровы и могут вернуться к соревнованиям.

Отмечается, что данная информация не была подтверждена клубом и не появилась ни в одном из отчетов Ла Лиги.

Чемпионат Испании, приостановленный из-за коронавируса, возобновится 11 июня играми без зрителей. В первом матче после возобновления турнира «Барселона» 13 июня сыграет на выезде с «Мальоркой».

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