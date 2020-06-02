СМИ: Пять футболистов и два тренера «Барселоны» переболели коронавирусом

По информации источника, пять игроков «сине-гранатовых» и два тренера получили положительные результаты на коронавирус после того, как «Барселона» прошла тестирование в самом начале пандемии. В материале говорится, что у всех членов каталонской команды болезнь протекала бессимптомно. В настоящее время все игроки находятся в хорошей физической форме, здоровы и могут вернуться к соревнованиям.