Стал известен главный инициатор закрытия «Иртыша» и снятия с КПЛ

49-летний специалист предложил эту идею руководству региона, посчитав, что решение станет оптимальным выходом из сложившейся ситуации.

Во время работы Васильева на посту генерального менеджера клуба средства, выделенные спонсором — компанией ERG на зарплаты легионерам, были использованы на другие цели.

Отметим, что иностранным футболистам в качестве заработной платы не полагаются средства, выделенные из областного бюджета. Это поставило «Иртыш» в сложнейшую ситуацию, при которой у клуба не было возможностей закрыть долги перед легионерами. В текущем году игроки и тренерский штаб основной команды получали зарплату лишь один раз — в январе.

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Напомним, в конце 2016 года Дмитрий Васильев был задержан Антикоррупционной службой по подозрению в присвоении и растрате вверенного чужого имущества в бытность им руководителем ФК «Актобе». В частности, его заподозрили в незаконной выплате денежных премий футболистам, на что из бюджета Актюбинской области было потрачено более 240 миллионов тенге.