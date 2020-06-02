Стал известен главный инициатор закрытия «Иртыша» и снятия с КПЛ
Главным инициатором закрытия павлодарского «Иртыша» и снятия команды с
Главным инициатором закрытия павлодарского «Иртыша» и снятия команды с
49-летний специалист предложил эту идею руководству региона, посчитав, что решение станет оптимальным выходом из сложившейся ситуации.
Во время работы Васильева на посту генерального менеджера клуба средства, выделенные спонсором — компанией ERG на зарплаты легионерам, были использованы на другие цели.
Отметим, что иностранным футболистам в качестве заработной платы не полагаются средства, выделенные из областного бюджета. Это поставило «Иртыш» в сложнейшую ситуацию, при которой у клуба не было возможностей закрыть долги перед легионерами. В текущем году игроки и тренерский штаб основной команды получали зарплату лишь один раз — в январе.
Напомним, в конце 2016 года Дмитрий Васильев был задержан Антикоррупционной службой по подозрению в присвоении и растрате вверенного чужого имущества в бытность им руководителем ФК «Актобе». В частности, его заподозрили в незаконной выплате денежных премий футболистам, на что из бюджета Актюбинской области было потрачено более 240 миллионов тенге.
30 мая Управление спорта по развитию туризма и спорта Павлодарской области официально объявило о снятии футбольного клуба «Иртыш» с чемпионата Казахстана среди команд