13 игроков «Карпат» заразились коронавирусом

Источник: Спорт-Экспресс

Об этом заявил в своем Twitter украинский журналист Игорь Бурбас.

По его информации, таковы результаты первой серии тестов. Семь человек — футболисты первой команды. Результаты второй серии тестирования пока неизвестны, цифры могут увеличиться.

Также Бурбас указал, что «Карпаты» отправляются на карантин, а сезон может доиграть молодежный состав. Под большим вопросом проведение следующего матча чемпионата Украины с полтавской «Ворсклой».