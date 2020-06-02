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13:19 (мск), источник: Спорт-Экспресс

13 игроков «Карпат» заразились коронавирусом

13 футболистов львовских «Карпат» сдали положительный тест на коронавирус.

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Источник: Спорт-Экспресс

Об этом заявил в своем Twitter украинский журналист Игорь Бурбас.

По его информации, таковы результаты первой серии тестов. Семь человек — футболисты первой команды. Результаты второй серии тестирования пока неизвестны, цифры могут увеличиться.

Также Бурбас указал, что «Карпаты» отправляются на карантин, а сезон может доиграть молодежный состав. Под большим вопросом проведение следующего матча чемпионата Украины с полтавской «Ворсклой».

Чемпионат Украины был возобновлен 30 июня после паузы, связанной с пандемией коронавируса.

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