13 игроков «Карпат» заразились коронавирусом
13 футболистов львовских «Карпат» сдали положительный тест на коронавирус.
13 футболистов львовских «Карпат» сдали положительный тест на коронавирус.
Об этом заявил в своем Twitter украинский журналист Игорь Бурбас.
По его информации, таковы результаты первой серии тестов. Семь человек — футболисты первой команды. Результаты второй серии тестирования пока неизвестны, цифры могут увеличиться.
Также Бурбас указал, что «Карпаты» отправляются на карантин, а сезон может доиграть молодежный состав. Под большим вопросом проведение следующего матча чемпионата Украины с полтавской «Ворсклой».
Чемпионат Украины был возобновлен 30 июня после паузы, связанной с пандемией коронавируса.