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13:19 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Саутгемптон» подписал новый контракт с главным тренером Хазенхюттлем

Главный тренер английского «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль заключил новый четырехлетний контракт с футбольным клубом, сообщается на сайте «святых».

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Источник: Спорт РИА Новости

Клуб также продлил соглашение с помощником Хазенхюттля — Рихардом Китцбихлером.

«Это было простое решение для меня. Простое из-за отношений, которые я выстроил с клубом. игроками и болельщиками, а также из-за отношений, которые они выстроили со мной», — заявил Хазенхюттль.

Австрийский специалист возглавляет «Саутгемптон» с декабря 2018 года. В нынешнем сезоне чемпионата Англии, который был прерван из-за коронавируса, команда после 29 матчей с 34 очками занимает 14-е место в таблице.

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