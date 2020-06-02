«Саутгемптон» подписал новый контракт с главным тренером Хазенхюттлем
Главный тренер английского «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль заключил новый четырехлетний контракт с футбольным клубом, сообщается на сайте «святых».
Главный тренер английского «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль заключил новый четырехлетний контракт с футбольным клубом, сообщается на сайте «святых».
Клуб также продлил соглашение с помощником Хазенхюттля — Рихардом Китцбихлером.
«Это было простое решение для меня. Простое
Австрийский специалист возглавляет «Саутгемптон» с декабря 2018 года. В нынешнем сезоне чемпионата Англии, который был прерван