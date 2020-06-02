Клуб КПЛ сообщил о возвращении на домашний стадион
На домашнем стадионе «Кызыл-Жара СК» завершились работы по реновации футбольного поля, сообщает
На домашнем стадионе «Кызыл-Жара СК» завершились работы по реновации футбольного поля, сообщает
После возобновления
«Основными факторами для столь быстрого завершения работ были приемлемые погодные условия и опыт людей, занимающихся своей деятельностью», — говорится в сообщении клуба.
В начале сезона «Кызыл-Жар СК» успел провести один номинально домашний, проиграв «Астане» на стадионе «Жас-Кыран» в Алматы в рамках первого тура КПЛ — 0:4.