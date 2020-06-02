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17:25 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб КПЛ сообщил о возвращении на домашний стадион

На домашнем стадионе «Кызыл-Жара СК» завершились работы по реновации футбольного поля, сообщает пресс-служба петропавловского клуба.

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После возобновления премьер-лиги команда сможет играть домашние матчи на «Карасае».

«Основными факторами для столь быстрого завершения работ были приемлемые погодные условия и опыт людей, занимающихся своей деятельностью», — говорится в сообщении клуба.

В начале сезона «Кызыл-Жар СК» успел провести один номинально домашний, проиграв «Астане» на стадионе «Жас-Кыран» в Алматы в рамках первого тура КПЛ — 0:4.

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