Экс-защитник «Шахтера» Сергей Матвейчик перешел в минское «Динамо»
2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший защитник солигорского «Шахтера» Сергей Матвейчик подписал контракт с минским «Динамо», сообщает официальный сайт столичного клуба.
2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший защитник солигорского «Шахтера» Сергей Матвейчик подписал контракт с минским «Динамо», сообщает официальный сайт столичного клуба.
В нынешнем сезоне 31-летний футболист провел три матча в высшей лиге чемпионата Беларуси.
Матвейчик защищал цвета «Шахтера» с 2013 года. За это время он четыре раза становился бронзовым призером национального первенства и трижды — серебряным. Всего в составе «горняков» Матвейчик провел 254 матча, в которых набрал 23 (4+19) очка.
В составе молодежной сборной Беларуси в 2011-м году Сергей Матвейчик стал бронзовым призером чемпионата Европы. Он также вызывается в национальную сборную страны, за которую с 2014 года провел 19 матчей.
Напомним, в прошлом туре солигорские футболисты обыграли динамовцев на их арене со счетом 1:0. После 11 туров в нынешнем чемпионате Беларуси минское «Динамо» с 13 очками занимает 13 место. Свой следующий поединок подопечные Леонида Кучука проведут 7 июня в гостях против бобруйской «Белшины», которая занимает последнее, 16 место в турнирной таблице, набрав всего 3 очка, и не одержав пока ни одной победы.