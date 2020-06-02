Экс-защитник «Шахтера» Сергей Матвейчик перешел в минское «Динамо»

В нынешнем сезоне 31-летний футболист провел три матча в высшей лиге чемпионата Беларуси.

Матвейчик защищал цвета «Шахтера» с 2013 года. За это время он четыре раза становился бронзовым призером национального первенства и трижды — серебряным. Всего в составе «горняков» Матвейчик провел 254 матча, в которых набрал 23 (4+19) очка.

В составе молодежной сборной Беларуси в 2011-м году Сергей Матвейчик стал бронзовым призером чемпионата Европы. Он также вызывается в национальную сборную страны, за которую с 2014 года провел 19 матчей.