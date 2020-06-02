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21:16 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Мартинес будет зарабатывать в «Барселоне» 12 миллионов евро в год

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Аргентинский нападающий итальянского «Интера» Лаутаро Мартинес в случае перехода в испанскую «Барселону» подпишет 5-летний контракт с зарплатой в 12 миллионов евро за сезон плюс бонусы, сообщает sport.es.

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Источник: AP 2020

В мае сообщалось, что Мартинес отказался от предложения «Интера» переподписать действующее соглашение на улучшенных условиях и согласовал контракт с «Барселоной».

«Барселона» рассчитывает заплатить около 60 миллионов евро и уступить итальянцам двух своих игроков, однако «Интер» хочет получить как минимум 80 миллионов наличными, или же готов отпустить Мартинеса за выплату прописанной в контракте суммы отступных в размере 111 миллионов евро.

Мартинес в текущем сезоне забил 16 голов в 31 матче за «Интер» во всех турнирах. Действующий контракт 22-летнего форварда с миланским клубом рассчитан до лета 2023 года.

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