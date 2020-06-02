СМИ: Мартинес будет зарабатывать в «Барселоне» 12 миллионов евро в год

Источник: AP 2020

В мае сообщалось, что Мартинес отказался от предложения «Интера» переподписать действующее соглашение на улучшенных условиях и согласовал контракт с «Барселоной».

«Барселона» рассчитывает заплатить около 60 миллионов евро и уступить итальянцам двух своих игроков, однако «Интер» хочет получить как минимум 80 миллионов наличными, или же готов отпустить Мартинеса за выплату прописанной в контракте суммы отступных в размере 111 миллионов евро.