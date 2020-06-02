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21:18 (мск), источник: БЕЛТА

Защитник «Шахтера» Никола Антич в четвертый раз в сезоне вошел в символическую сборную тура чемпионата Беларуси

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сербский защитник солигорского «Шахтера» Никола Антич в четвертый раз в сезоне попал в символическую сборную тура футбольного чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Еще один представитель «Шахтера» Виталий Лисакович в третий раз в сезоне вошел в число 11 лучших футболистов тура. Также в команду 11-го тура включены Антон Чичкан, Яков Филипович (оба — БАТЭ, Борисов), брестские динамовцы Сергей Кисляк и Павел Савицкий, признанный лучшим игроком минувшего тура, Габриэль Рамос («Торпедо-БелАЗ», Жодино), Антон Матвеенко («Витебск»), Максим Яблонский («Неман», Гродно), Юрий Недашковский («Славия», Мозырь) и Дмитрий Гирс («Энергетик-БГУ», Минск).

Результаты матчей 11-го тура: «Рух» (Брест) — «Динамо» (Брест) — 1:4, «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Смолевичи» — 2:1, «Белшина» (Бобруйск) — «Славия» — 2:3, «Городея» — «Неман» — 0:2, «Динамо» (Минск) — «Шахтер» — 0:1, «Минск» — «Слуцк» — 1:0, БАТЭ — «Ислочь» (Минский район) — 1:0, «Энергетик-БГУ» — «Витебск» — 3:3.

Турнирную таблицу возглавляют футболисты БАТЭ, набравшие 25 очков, на 3 балла меньше у «Энергетика-БГУ», по 21 очку в активе «Шахтера» и «Торпедо-БелАЗа».

Список лучших бомбардиров возглавляют Джасурбек Яхшибоев («Энергетик-БГУ») и Гегам Кадимян («Неман»), забившие по 7 мячей.

Матчи следующего тура намечены на 5—7 июня.

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