Защитник «Шахтера» Никола Антич в четвертый раз в сезоне вошел в символическую сборную тура чемпионата Беларуси

Еще один представитель «Шахтера» Виталий Лисакович в третий раз в сезоне вошел в число 11 лучших футболистов тура. Также в команду 11-го тура включены Антон Чичкан, Яков Филипович (оба — БАТЭ, Борисов), брестские динамовцы Сергей Кисляк и Павел Савицкий, признанный лучшим игроком минувшего тура, Габриэль Рамос («Торпедо-БелАЗ», Жодино), Антон Матвеенко («Витебск»), Максим Яблонский («Неман», Гродно), Юрий Недашковский («Славия», Мозырь) и Дмитрий Гирс («Энергетик-БГУ», Минск).