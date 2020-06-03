В Испании рассматривают возможность возвращения фанатов на стадионы

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Чемпионат Испании, приостановленный из-за коронавируса в марте, возобновится 11 июня играми без зрителей.

По словам Симона, регионы Испании, которые скоро войдут в третий этап снятия ограничений, могут начать проводить матчи со зрителями, но, скорее всего, им это будет запрещено по спортивному принципу.

Этот вопрос обсуждался во вторник в ходе онлайн-встречи Минздрава и Минспорта Испании с четырьмя игроками Ла Лиги, включая Жерара Пике из «Барселоны» и Коке из мадридского «Атлетико». Футболисты отметили, что нельзя допускать болельщиков на стадионы, пока матчи со зрителями не будут разрешены для всех клубов, сообщил Симон.