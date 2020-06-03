Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:30
Вердер
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
31.05
Рух
Динамо Брс
14
Футбол. Зарубежный
1.06
Минск
Слуцк
10
Футбол. Зарубежный
1.06
Кельн
РБ Лейпциг
24
Футбол. Зарубежный
5.06
Смолевичи
Городея
Футбол. Зарубежный
5.06
Фрайбург
Боруссия М
Все события
Фоторепортажи
19Новый облик футбола: без зрителей и рукопожатий
22Алине Загитовой исполнилось 18 лет
10:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В Испании рассматривают возможность возвращения фанатов на стадионы

Минздрав Испании рассматривает возможность возвращения болельщиков на футбольные стадионы после возобновления сезона, заявил координатор по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Фернандо Симон, чьи слова приводит Рейтер.

Наверх
Источник: Reuters

Чемпионат Испании, приостановленный из-за коронавируса в марте, возобновится 11 июня играми без зрителей.

По словам Симона, регионы Испании, которые скоро войдут в третий этап снятия ограничений, могут начать проводить матчи со зрителями, но, скорее всего, им это будет запрещено по спортивному принципу.

Этот вопрос обсуждался во вторник в ходе онлайн-встречи Минздрава и Минспорта Испании с четырьмя игроками Ла Лиги, включая Жерара Пике из «Барселоны» и Коке из мадридского «Атлетико». Футболисты отметили, что нельзя допускать болельщиков на стадионы, пока матчи со зрителями не будут разрешены для всех клубов, сообщил Симон.

Как ожидается, третий этап снятия ограничений начнется с 8 июня в большинстве провинций Испании, за исключением Мадрида, Барселоны и некоторых провинций области Кастилия-Леон.

Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Эта бразильянка с роскошными формами толкает мужчин на безрассудства
Красотка из UFC вновь порадовала болельщиков горячим фото
Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 2 июня
РПЛ опубликовала календарь оставшихся туров чемпионата России
Николич дал первое интервью в качестве тренера «Локомотива»
Мода 90-х. Что носили известные футболисты (фото)
Опубликован рейтинг самых страстных футбольных арен мира
Эстафета Палыча: как сложится карьера Семина после «Локомотива»
Защитник «Зенита» вошел в топ-50 грубиянов за всю историю АПЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь