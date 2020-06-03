В Испании рассматривают возможность возвращения фанатов на стадионы

Чемпионат Испании, приостановленный из-за коронавируса в марте, возобновится 11 июня играми без зрителей.
По словам Симона, регионы Испании, которые скоро войдут в третий этап снятия ограничений, могут начать проводить матчи со зрителями, но, скорее всего, им это будет запрещено по спортивному принципу.
Этот вопрос обсуждался во вторник в ходе онлайн-встречи Минздрава и Минспорта Испании с четырьмя игроками Ла Лиги, включая Жерара Пике из «Барселоны» и Коке из мадридского «Атлетико». Футболисты отметили, что нельзя допускать болельщиков на стадионы, пока матчи со зрителями не будут разрешены для всех клубов, сообщил Симон.
Как ожидается, третий этап снятия ограничений начнется с 8 июня в большинстве провинций Испании, за исключением Мадрида, Барселоны и некоторых провинций области Кастилия-Леон.