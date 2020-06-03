Серия А может сменить формат турнира со следующего сезона

Источник: Reuters

По данным источника, если новый сезон не начнётся до 12 сентября, то Серия A может рассмотреть вероятность разделения лиги на два дивизиона. В конце розыгрыша будет проведён раунд плей-офф.

Из-за пандемии коронавирусной инфекции сезон в чемпионате Италии в марте был приостановлен. Турнир возобновится 20 июня матчем «Торино» — «Парма», который начнётся в 19:30 мск. В этот же день состоится ещё одна встреча — «Верона» сыграет с «Кальяри». Начало игры — в 21:45 мск.

Лидером итальянской Серии А является туринский «Ювентус», который в 26 турах набрал 63 очка. Второе место занимает римский «Лацио» (62). Замкнул лидирующую тройку «Интер» (54).