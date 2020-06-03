Стадионы «Ливерпуля» и «Боруссии» Д — в топ-3 самых страстных в мире. Российские арены в рейтинг не попали

Топ-30 стадионов возглавила арена «Бомбонера», на которой проводит домашние матчи «Бока Хуниорс». В тройку также вошли «Энфилд» (домашний стадион «Ливерпуля») и «Сигнал Идуна Парк» («Боруссия» Дортмунд).
Отметим, что в списке нет ни одного российского стадиона.
Топ-10 самых горячих стадионов мира (версия France Football):
1. «Бомбонера» («Бока Хуниорс»)
2. «Энфилд» («Ливерпуль»)
3. «Сигнал Идуна Парк» («Боруссия» Дортмунд)
4. «Райко Митич» («Црвена Звезда»)
5. «Селтик Парк» («Селтик»)
6. «Монументаль» («Ривер Плейт»)
7. «Водафон Парк» («Бешикташ»)
8. «Георгиос Караискакис» («Олимпиакос»)
9. «Сан-Мамес» («Атлетик Бильбао»)
10. «Маракана» («Фламенго"/"Флуминенсе»).