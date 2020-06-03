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11:09 (мск), источник: Vesti.kz

Стала известна сумма долгов ФК «Иртыш»

Болельщики павлодарского футбольного клуба «Иртыш» попытались встретиться с руководством области, чтобы из первых уст узнать о ситуации вокруг финансовых проблем команды и снятия ее с чемпионата Казахстана по футболу, сообщает «Sputnik Казахстан».

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Десятки людей собрались у стадиона «Жулдыз», сюда же стянулись полицейские. Но представители акимата решили на встречу с болельщиками не приходить и ответить на вопросы журналистов в другом месте.

Почему не сохранили клуб

Инициатором встречи стал известный казахстанский блогер Алдияр Жапарханов, который обратился от лица болельщиков «Иртыша» к акиму Павлодарской области, потребовав объяснений по поводу судьбы команды. Встречу предложил провести на павлодарском стадионе «Жулдыз» 2 июня. Все два дня сохранялась спортивная интрига. Между руководством области и болельщиками велись переговоры.

Аким региона Абылкаир Скаков сразу же отказался от участия в разговоре. С болельщиками согласились встретиться руководитель управления по развитию туризма и спорта Марат Айдашев и еще несколько спортивных функционеров.

Чиновники от спорта отказались ехать на стадион «Жулдыз», а предложили провести встречу в другом месте — в пресс-центре Центрального стадиона. Куда, в свою очередь, поклонники футбольного клуба отказались ехать и записали видеообращение к главе региона.

Озвучил его павлодарец Джимурат Тулеубаев, который болеет за павлодарскую футбольную команду с 1967 года.

«Со всего Казахстана болельщики звонят и спрашивают: “Что у вас там случилось? Почему не сохранили клуб?” Я хочу задать этот вопрос акиму области. Легендарный клуб, который знают даже за рубежом, который выступал на европейских кубках… Четвертое место в Азии завоевал. Мы надеемся, что клуб должен сохраниться», — заявил ветеран болельщиков футбола.

Долги в миллиарды

А на Центральном стадионе руководитель управления по развитию туризма и спорта области Марат Айдашев прокомментировал журналистам и представителям болельщиков ситуацию с ФК «Иртыш».

Он сообщил, что бюджет клуба формировался в январе.

«Предварительно из казны области было выделено 1,8 миллиарда тенге. Спонсорские средства планировались 1,6 миллиарда, но в итоге было выделено всего 200 миллионов. Они пошли на погашение частично январской зарплаты. После этого провели еще аудиторскую проверку, которая выявила неуплату по задолженности за несколько лет», — пояснил он.

Также, по его словам, есть иски по нескольким тренерам, которые ранее в одностороннем порядке расторгли контракты с клубом.

«Общая сумма кредитной задолженности составила около 1,8 миллиарда тенге. Это кредиторская задолженность за 2019 год. Из бюджета этого года мы закрыть кредиторку по закону не имеем права, в связи с этим все средства, которые сейчас будут поступать в клуб, будут просто уходить в счет погашения задолженности. То есть у нас уже принятое обязательство на этот год на 1,8 миллиарда и прошлогоднее — 1,8 миллиарда. То есть 3,6 миллиарда — это такая дыра, которая на сегодняшний день образовалась в клубе», — озвучил Айдашев сумму долгов.

Именно из-за этих долгов и в результате переговоров было принято решение снять клуб с участия в чемпионате Казахстана в премьер-лиге на этот год. Дальше, по его словам, будет проведен финансовый мониторинг ситуации.

Глава управления спорта отметил, что акт о выявленных нарушениях в отношении бывшей дирекции клуба был направлен в Антикоррупционную службу. По его результатам возбуждено уголовное дело, сейчас оно расследуется. Все счета клуба арестованы.

Как уже сообщалось, «Иртыш» снят с чемпионата Казахстана из-за недостатка средств. Дубль клуба также не будет выступать во второй лиге Казахстана.

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