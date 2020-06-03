Клубам АПЛ разрешили проводить товарищеские встречи до возобновления сезона
Клубы английской
Клубы английской
Однако вслед за разрешением клубы получили и ряд жёстких условий для проведения таких встреч. В частности, клубам запрещено передвигаться на расстояния, преодоление которых займёт более 90 минут, игроки должны приезжать на личном транспорте, к матчам не будут допускаться официальные судьи, а вместо них следить за процессом соблюдения правил должны члены тренерского штаба.
Игры будут проводиться либо на стадионах, либо на тренировочных комплексах команд.
Клубы, базирующиеся слишком далеко, например «Норвич» или «Ньюкасл Юнайтед», будут вынуждены обращаться к руководству
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