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11:41 (мск), источник: Чемпионат.com

Клубам АПЛ разрешили проводить товарищеские встречи до возобновления сезона

Клубы английской Премьер-лиги получили разрешение на проведение товарищеских встреч для подготовки к возобновлению сезона, сообщает The Telegraph.

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Источник: AP 2020

Однако вслед за разрешением клубы получили и ряд жёстких условий для проведения таких встреч. В частности, клубам запрещено передвигаться на расстояния, преодоление которых займёт более 90 минут, игроки должны приезжать на личном транспорте, к матчам не будут допускаться официальные судьи, а вместо них следить за процессом соблюдения правил должны члены тренерского штаба.

Игры будут проводиться либо на стадионах, либо на тренировочных комплексах команд.

Клубы, базирующиеся слишком далеко, например «Норвич» или «Ньюкасл Юнайтед», будут вынуждены обращаться к руководству Премьер-лиги за получением специального разрешения на длительные поездки.

Ранее стало известно, что розыгрыш английской Премьер-лиги возобновится 17 июня встречами «Астон Вилла» — «Шеффилд Юнайтед» и «Манчестер Сити» — «Арсенал», перенесёнными из-за финала Кубка лиги, а полноценный тур начнётся 19 июня.

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