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13:40 (мск), источник: Lenta.Ru

Футболист «Ливерпуля» рассказал о написанном в 20 лет завещании

Защитник «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк рассказал, что в возрасте 20 лет написал завещание. Об этом сообщает Daily Mail.

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Источник: Reuters

Игрок заявил, что сделал это в больнице после того, как был госпитализирован с острым аппендицитом.

«Моя жизнь была в опасности. Мы с мамой молились и обсуждали возможные сценарии. Я должен был подписать некоторые документы, своего рода завещание», — отметил футболист.

Ван Дейк уточнил, что провел в больнице 13 дней.

Голландец перешел в «Ливерпуль» зимой 2018 года. В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) защитник провел 29 матчей, в которых забил четыре мяча. В активе 28-летнего футболиста также четыре гола в 33 матчах в составе сборной Нидерландов.

Чемпионат Англии по футболу был приостановлен из-за пандемии коронавируса в начале марта. Возобновление турнира планируется 17 июня.

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