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14:31 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» закрыла команду первой лиги

Футбольные клубы «Астана-Жас» и «Астана М» будут объединены в одну команду в связи с финансовыми трудностями, сообщает KazFootball.kz.

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Источник: Reuters

Новая объединенная команда будет выступать во второй лиге. Тренерский штаб и игроки будут отсеяны. Решение связано с финансовыми трудностями и сокращением бюджета.

Ранее стало известно, что Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» рассматривает вариант сокращения финансирования ФК «Астана».

В то же время перед «Астаной» остается в приоритете успешно выступить в чемпионате Казахстана и еврокубках, поэтому состав команды, включая легионеров, будет сохранен.

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