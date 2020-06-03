«Астана» закрыла команду первой лиги
Футбольные клубы «Астана-Жас» и «Астана М» будут объединены в одну команду в связи с финансовыми трудностями, сообщает KazFootball.kz.
Футбольные клубы «Астана-Жас» и «Астана М» будут объединены в одну команду в связи с финансовыми трудностями, сообщает KazFootball.kz.
Новая объединенная команда будет выступать во второй лиге. Тренерский штаб и игроки будут отсеяны. Решение связано с финансовыми трудностями и сокращением бюджета.
Ранее стало известно, что Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» рассматривает вариант сокращения финансирования ФК «Астана».
В то же время перед «Астаной» остается в приоритете успешно выступить в чемпионате Казахстана и еврокубках, поэтому состав команды, включая легионеров, будет сохранен.