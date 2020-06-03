«Астана» закрыла команду первой лиги

Новая объединенная команда будет выступать во второй лиге. Тренерский штаб и игроки будут отсеяны. Решение связано с финансовыми трудностями и сокращением бюджета.

В то же время перед «Астаной» остается в приоритете успешно выступить в чемпионате Казахстана и еврокубках, поэтому состав команды, включая легионеров, будет сохранен.