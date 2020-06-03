Сауль из мадридского «Атлетико» вместе с братом открыл футбольный клуб
Футболист мадридского «Атлетико» Сауль Ньигес в своем Twitter сообщил, о создании футбольного клуба «Коста Сити».
Футболист мадридского «Атлетико» Сауль Ньигес в своем Twitter сообщил, о создании футбольного клуба «Коста Сити».
Как сообщает Football Espana, клуб будет базироваться в родном городе 25-летнего полузащитника — Эльче. Помогать ему будет его брат Аарон, выступающий за «Малагу».
В клуб войдут более 30 команд разных возрастов, которые, как ожидается, будут соревноваться в местной лиге Валенсии.