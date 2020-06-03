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16:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сауль из мадридского «Атлетико» вместе с братом открыл футбольный клуб

Футболист мадридского «Атлетико» Сауль Ньигес в своем Twitter сообщил, о создании футбольного клуба «Коста Сити».

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Источник: Спорт РИА Новости

Как сообщает Football Espana, клуб будет базироваться в родном городе 25-летнего полузащитника — Эльче. Помогать ему будет его брат Аарон, выступающий за «Малагу».

В клуб войдут более 30 команд разных возрастов, которые, как ожидается, будут соревноваться в местной лиге Валенсии.

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