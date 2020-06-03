Тренер «Риги» Кононов получил разрешение на работу в Латвии

«Олег Кононов никуда не уезжал из Риги, для нас было важно, чтобы он оставался здесь. Он уже получил разрешение на работу и является полноценным главным тренером. Сейчас Кононов проводит тренировки. Чемпионат у нас начнется, скорее всего, 15 июня, ведутся переговоры, чтобы 10 июня провести Суперкубок. Никто из игроков не заболел коронавирусом, ежедневно всех проверяли», — сказал Пронин по телефону.