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16:43 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тренер «Риги» Кононов получил разрешение на работу в Латвии

Главный тренер «Риги» россиянин Олег Кононов получил разрешение на работу в Латвии, на время пандемии коронавируса он не покидал Ригу, сообщил РИА Новости генеральный директор латвийского футбольного клуба Александр Пронин.

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Источник: Спорт РИА Новости

Кононов, осенью 2019 года уволенный из московского «Спартака», возглавил «Ригу» в феврале. Рижский клуб является действующим чемпионом Латвии.

«Олег Кононов никуда не уезжал из Риги, для нас было важно, чтобы он оставался здесь. Он уже получил разрешение на работу и является полноценным главным тренером. Сейчас Кононов проводит тренировки. Чемпионат у нас начнется, скорее всего, 15 июня, ведутся переговоры, чтобы 10 июня провести Суперкубок. Никто из игроков не заболел коронавирусом, ежедневно всех проверяли», — сказал Пронин по телефону.

«У нас сейчас тренировочный сбор, мы проводим товарищеские матчи. В Латвии пока разрешены тренировки, но запрещены официальные матчи. В четверг кабинет министров должен принять решение о закрытии карантина, а на следующий день состоится либо товарищеская игра, либо Суперкубок. Скорее всего, на матчах смогут присутствовать не более 200 человек с учетом команд и персонала», — добавил он.

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