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17:05 (мск), источник: Чемпионат.com

Серхио Рамос отказался общаться с испанскими чиновниками из-за несогласия с их действиями

Члены правительства Испании провели видеоконференцию с несколькими футболистами, выступающими за клубы Примеры, сообщает Cadena Ser.

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Источник: Reuters

В ходе беседы чиновники поблагодарили игроков за примерное поведение. Участие в видеоконференции приняли Жерар Пике («Барселона»), Даниэль Карвахаль («Реал»), Коке («Атлетико») и Асьер Ильяраменди («Реал Сосьедад»).

При этом изначально представителем мадридского «Реала» должен был стать капитан команды Серхио Рамос. Однако защитник отказался общаться с чиновниками из-за несогласия с их действиями во время пандемии коронавируса.

Напомним, Испания стала одним из главных очагов распространения COVID-19 в Европе. Национальный чемпионат был приостановлен в марте, а возобновиться должен в середине июня.

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17:23 (мск)© Ньюстюб
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