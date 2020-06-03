Серхио Рамос отказался общаться с испанскими чиновниками из-за несогласия с их действиями

В ходе беседы чиновники поблагодарили игроков за примерное поведение. Участие в видеоконференции приняли Жерар Пике («Барселона»), Даниэль Карвахаль («Реал»), Коке («Атлетико») и Асьер Ильяраменди («Реал Сосьедад»).



При этом изначально представителем мадридского «Реала» должен был стать капитан команды Серхио Рамос. Однако защитник отказался общаться с чиновниками из-за несогласия с их действиями во время пандемии коронавируса.



Напомним, Испания стала одним из главных очагов распространения COVID-19 в Европе. Национальный чемпионат был приостановлен в марте, а возобновиться должен в середине июня.