В «Сьоне», за который выступает Митрюшкин, сменился тренер

Как отмечается, в отставку был отправлен 37-летний португальский специалист Рикарду Дионисиу, а на пост главного тренера назначен итальянец Паоло Трамедзани.

Трамедзани возглавлял «Сьон» в 2017 году, затем работал в кипрском АПОЭЛе и итальянском «Ливорно». Дионисиу работал в «Сьоне» с января этого года.