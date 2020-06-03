В «Сьоне», за который выступает Митрюшкин, сменился тренер
В «Сьоне», за который выступает бывший вратарь московского «Спартака» Антон Митрюшкин, сменился главный тренер, сообщается на сайте швейцарского футбольного клуба.
В «Сьоне», за который выступает бывший вратарь московского «Спартака» Антон Митрюшкин, сменился главный тренер, сообщается на сайте швейцарского футбольного клуба.
Как отмечается, в отставку был отправлен 37-летний португальский специалист Рикарду Дионисиу, а на пост главного тренера назначен итальянец Паоло Трамедзани.
Трамедзани возглавлял «Сьон» в 2017 году, затем работал в кипрском АПОЭЛе и итальянском «Ливорно». Дионисиу работал в «Сьоне» с января этого года.
Митрюшкин выступает за «Сьон» с 2016 года. В сезоне-2019/20 голкипер провел 16 матчей.