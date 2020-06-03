«Я принял странное решение». Футболист сборной Сербии рассказал о переходе в «Астану»

«Когда я был в “Црвене Звезде”, это были уже не те времена. В профессиональном футболе многие игроки теряются при переходе от молодежи к первой команде. Это нормально. Меня приглашали на сборы с первой командой “Црвены Звезды” после того, как услышали, что я собираюсь уходить, но я отказался. И это был правильный ход. Да, моя карьера пошла странным образом, я принял несколько странных решений, но они всегда оказывались хорошими и правильными. Я поехал в “Домжале”, потом в “Астану”, с которой играл в Лиге чемпионов. После этого я совершил трансфер в “Валенсию”. Это нормально, что, как и каждый ребенок в Сербии, который поддерживает “Звезду” или “Партизан”, я мечтал сыграть за “Звезду”… К сожалению, этого не произошло, но я реализовал еще одну мечту и сыграл против Роналду и Месси в Примере», — цитирует 25-летнего полузащитника Nova.rs.