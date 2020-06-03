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18:12 (мск), источник: Vesti.kz

«Я принял странное решение». Футболист сборной Сербии рассказал о переходе в «Астану»

Бывший полузащитник «Астаны» Неманья Максимович объяснил, почему он считает успешным период своей карьеры в Казахстане. Также он рассказал, какую мечту исполнил, играя в Испании.

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«Когда я был в “Црвене Звезде”, это были уже не те времена. В профессиональном футболе многие игроки теряются при переходе от молодежи к первой команде. Это нормально. Меня приглашали на сборы с первой командой “Црвены Звезды” после того, как услышали, что я собираюсь уходить, но я отказался. И это был правильный ход. Да, моя карьера пошла странным образом, я принял несколько странных решений, но они всегда оказывались хорошими и правильными. Я поехал в “Домжале”, потом в “Астану”, с которой играл в Лиге чемпионов. После этого я совершил трансфер в “Валенсию”. Это нормально, что, как и каждый ребенок в Сербии, который поддерживает “Звезду” или “Партизан”, я мечтал сыграть за “Звезду”… К сожалению, этого не произошло, но я реализовал еще одну мечту и сыграл против Роналду и Месси в Примере», — цитирует 25-летнего полузащитника Nova.rs.

Напомним, что Максимович выступал за «Астану» в период с 2015 по 2017 год. В казахстанском клубе он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок страны. Также он выходил со столичным клубом в групповые этапы Лиги чемпионов и Лиги Европы. Позже серб выступал за «Валенсию», а сейчас является основным игроком «Хетафе».

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