Казахстанский футболист забил гол за европейский клуб

Он отличился в товарищеском матче с РФШ, но это не спасло его клуб от поражения — 2:3. Встреча латвийских клубов прошла в эстонском Пярну.

Для Сарсенова этот мяч стал вторым за «Валмиеру» — в феврале он забил российскому «Нижнему Новгороду» в товарищеской игре на сборах в Турции. Дебют в официальных матчах отложен из-за пандемии коронавируса — чемпионат могут возобновить после 15 июня.

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О переходе Сарсенова «Валмиера» объявила 6 февраля. В прошлом сезоне клуб занял четвертое место.

Ранее Сарсенов выступал за «Кайрат», за который в прошлом году провел пять матчей в КПЛ. Также он на правах аренды играл за «Тараз».

23-летний Сарсенов родился в Оренбургской области, а карьеру начинал в 2013 году в «Носте» из родного Новотроицка. В сезоне-2016/17 он выступал за дубль «Оренбурга», после чего перебрался в «Кайрат».