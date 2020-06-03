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18:34 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский футболист забил гол за европейский клуб

Казахстанский форвард Самат Сарсенов забил гол за латвийскую «Валмиеру», передает корреспондент Vesti.kz.

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Он отличился в товарищеском матче с РФШ, но это не спасло его клуб от поражения — 2:3. Встреча латвийских клубов прошла в эстонском Пярну.

Для Сарсенова этот мяч стал вторым за «Валмиеру» — в феврале он забил российскому «Нижнему Новгороду» в товарищеской игре на сборах в Турции. Дебют в официальных матчах отложен из-за пандемии коронавируса — чемпионат могут возобновить после 15 июня.

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О переходе Сарсенова «Валмиера» объявила 6 февраля. В прошлом сезоне клуб занял четвертое место.

Ранее Сарсенов выступал за «Кайрат», за который в прошлом году провел пять матчей в КПЛ. Также он на правах аренды играл за «Тараз».

23-летний Сарсенов родился в Оренбургской области, а карьеру начинал в 2013 году в «Носте» из родного Новотроицка. В сезоне-2016/17 он выступал за дубль «Оренбурга», после чего перебрался в «Кайрат».

Этнический казах Сарсенов затем получил гражданство Казахстана. Уроженец России провел два официальных матча за молодежную сборную в квалификации на Евро-2019, выйдя на замену в игре против Болгарии (1:1) и в старте — на встречу с Францией (0:3).

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