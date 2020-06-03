Казахстанский футболист забил гол за европейский клуб
Казахстанский форвард Самат Сарсенов забил гол за латвийскую «Валмиеру», передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский форвард Самат Сарсенов забил гол за латвийскую «Валмиеру», передает корреспондент Vesti.kz.
Он отличился в товарищеском матче с РФШ, но это не спасло его клуб от поражения — 2:3. Встреча латвийских клубов прошла в эстонском Пярну.
Для Сарсенова этот мяч стал вторым за «Валмиеру» — в феврале он забил российскому «Нижнему Новгороду» в товарищеской игре на сборах в Турции. Дебют в официальных матчах отложен
О переходе Сарсенова «Валмиера» объявила 6 февраля. В прошлом сезоне клуб занял четвертое место.
Ранее Сарсенов выступал за «Кайрат», за который в прошлом году провел пять матчей в КПЛ. Также он на правах аренды играл за «Тараз».
23-летний Сарсенов родился в Оренбургской области, а карьеру начинал в 2013 году в «Носте» из родного Новотроицка. В сезоне-2016/17 он выступал за дубль «Оренбурга», после чего перебрался в «Кайрат».
Этнический казах Сарсенов затем получил гражданство Казахстана. Уроженец России провел два официальных матча за молодежную сборную в квалификации на Евро-2019, выйдя на замену в игре против Болгарии (1:1) и в старте — на встречу с Францией (0:3).