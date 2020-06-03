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18:41 (мск), источник: ТАСС

Пятая волна тестирования на коронавирус в АПЛ выявила один случай заражения

ТАСС, 3 июня. Пятая волна тестирования на коронавирус выявила один случай заражения в клубах чемпионата Англии по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Английской премьер-лиги (АПЛ).

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Тестирование в период с 1 по 2 июня прошли 1197 человек из числа игроков и персонала клубов. Положительный результат зафиксирован в «Тоттенхэме», клуб не разглашает личность зараженного. Отмечается, что у него заболевание проходит бессимптомно.

Во время загрузки произошла ошибка.

Чемпионат Англии был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса. Планируется, что сезон будет возобновлен 17 июня. Турнирную таблицу возглавляет «Ливерпуль», в активе которого 82 очка в 29 матчах. С 19 мая командам разрешили проводить индивидуальные тренировки с соблюдением социальной дистанции, а неделю спустя — контактные.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.

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Спортсмены, заразившиеся коронавирусом
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