Лидер «Астаны», аргентинская «стена» и экс-сборники. Кто из игроков КПЛ может завершить карьеру в этом году

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Ненад Эрич, «Астана», вратарь, 38 лет.

Теперь уже бывший вратарь сборной Казахстана своей игрой за «Астану» лишь подтверждает теорию, что представители его амплуа с годами становятся лишь лучше. Эрич вышел на пик карьеры именно после 30 лет.

В нынешнем сезоне столичный клуб вернул из аренды Дмитрия Непогодова, но пока Михал Билек полностью доверяет Эричу, который остается первым номером в команде. Ненад сыграл во всех официальных матчах «Астаны» в 2020 году. Эрич уже заявил, что закончит карьеру в «Астане», но не знает, когда именно это произойдет.

Александр Мокин, «Тобол», вратарь, 38 лет.

Еще один вратарь имеющий отношение к «Астане». Мокин долгое время был сменщиком как раз Эрича, но зимой он покинул столицу и перебрался в «Тобол» к хорошо знакомому ему тренеру Григорию Бабаяну. Теперь Александр страхует в Костанае основного вратаря Игоря Шацкого. На роль опытного дядьки, который готов подменить в любой момент Мокин подходит идеально, но 19 июня голкиперу исполнится уже 39 лет. Любопытно, останется ли Александр в КПЛ на следующий сезон и еще более интригующе — выйдет ли он на поле в официальной игре в 40 лет.

Сергей Скорых, «Кызыл-Жар СК», полузащитник, 36 лет.

Будет символично, если Скорых завершит карьеру в родном Петропавловске и еще более приятно — на уровне высшего дивизиона. Опять же, неизвестно, хочет и будет ли Сергей продолжать играть после нынешнего сезона. В этом году бывший хавбек сборной Казахстана пока не выходил на поле в рамках в КПЛ.

Руслан Сахалбаев, «Каспий», полузащитник, 35 лет.

Сахалбаев долгое время ходил в подающих надежды, но карьера полузащитника прошла не столь ярко и насыщенно, как ожидалось. Меж тем, Руслан уже на пороге 36-летия, в последние сезоны он блуждал между клубами первой лиги и КПЛ. В прошлом году он помог «Каспию» выйти в высший дивизион и теперь остается в обойме команды Срджана Благоевича.

Пабло Фонтанелло, «Ордабасы», защитник, 35 лет.

Приобретение Фонтанелло одно из самых удачных селекционных решений «Ордабасы» в истории. Аргентинец, несмотря на солидный возраст закрыл позицию в обороне на несколько лет. Многие нападающие КПЛ выделяют именно Фонтанелло из-за его умения читать игру. Да, он уже заметно уступает в скорости, но его качества по-прежнему соответствует уровню чемпионата и команды в которой он выступает.