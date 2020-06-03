Эксперт предрек «Иртышу» суды и серьезные выплаты игрокам после снятия с КПЛ
Павлодарский «Иртыш», снявшийся
Павлодарский «Иртыш», снявшийся
— Какие последствия будет иметь снятие «Иртыша» с
— Спасать «Иртыш» надо было обязательно. К сожалению, ФФК, ПФЛК и власть в области не захотели этого сделать.
Если провести финансовый аудит в клубах
— Какой ущерб нанесен репутации казахстанского футбола?
— Сейчас все заняты последствием пандемии и сильного ущерба по репутации казахстанского футбола в других странах удастся избежать.
— Смогут ли игроки «Иртыша» летом найти себе клубы?
— Квалифицированные футболист быстро найдут себе новый клуб, чего им и желаю.
— Правильно ли сделали футболисты, не согласившись на компромиссные варианты, вроде отзаявки легионеров без выплаты компенсаций?
— Футболисты — молодцы, проявили себя командой и выдержали единую линию поведения. Руководство не проявило должного умения в переговорных процессах и теперь клуб ждут судебные разбирательства с большими компенсационными выплатами — в случае сохранения клубом своего юридического лица.
Напомним, что «Иртыш» снялся с чемпионата