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19:22 (мск), источник: Vesti.kz

Эксперт предрек «Иртышу» суды и серьезные выплаты игрокам после снятия с КПЛ

Павлодарский «Иртыш», снявшийся из-за финансовых проблем с КПЛ, в случае сохранения юридического лица ждут судебные разбирательства с большими компенсационными выплатами, считает лучший футболист Казахстана 2002 года Евгений Ловчев. По его мнению почти в каждом клубе премьер-лиги можно найти схожую картину.

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— Какие последствия будет иметь снятие «Иртыша» с премьер-лиги для самого клуба и для казахстанского футбола?
— Спасать «Иртыш» надо было обязательно. К сожалению, ФФК, ПФЛК и власть в области не захотели этого сделать.

Если провести финансовый аудит в клубах премьер-лиги, во многих из них мы увидим похожую картину% завышенные зарплаты, необоснованные агентские выплаты, большие компенсационные выплаты со стороны клубов в следствии расторжения договоров и тому подобное. Это вопрос квалификации руководителей и менеджеров клубов. И вообще, почему такие зарплаты, агентские и премии — лучше узнать у этих же руководителей.

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— Какой ущерб нанесен репутации казахстанского футбола?
— Сейчас все заняты последствием пандемии и сильного ущерба по репутации казахстанского футбола в других странах удастся избежать.

— Смогут ли игроки «Иртыша» летом найти себе клубы?
— Квалифицированные футболист быстро найдут себе новый клуб, чего им и желаю.

— Правильно ли сделали футболисты, не согласившись на компромиссные варианты, вроде отзаявки легионеров без выплаты компенсаций?
— Футболисты — молодцы, проявили себя командой и выдержали единую линию поведения. Руководство не проявило должного умения в переговорных процессах и теперь клуб ждут судебные разбирательства с большими компенсационными выплатами — в случае сохранения клубом своего юридического лица.

Напомним, что «Иртыш» снялся с чемпионата из-за недостатка средств. В нынешнем сезоне команда провела два матча против «Кайсара» (0:1) и «Кызыл-Жар СК» (1:1), расположившись с одним баллом в активе на девятом месте из 12.

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