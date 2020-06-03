Эксперт предрек «Иртышу» суды и серьезные выплаты игрокам после снятия с КПЛ

— Какие последствия будет иметь снятие «Иртыша» с премьер-лиги для самого клуба и для казахстанского футбола?

— Спасать «Иртыш» надо было обязательно. К сожалению, ФФК, ПФЛК и власть в области не захотели этого сделать.

Если провести финансовый аудит в клубах премьер-лиги, во многих из них мы увидим похожую картину% завышенные зарплаты, необоснованные агентские выплаты, большие компенсационные выплаты со стороны клубов в следствии расторжения договоров и тому подобное. Это вопрос квалификации руководителей и менеджеров клубов. И вообще, почему такие зарплаты, агентские и премии — лучше узнать у этих же руководителей.

Читайте также Стала известна сумма долгов ФК «Иртыш»

— Какой ущерб нанесен репутации казахстанского футбола?

— Сейчас все заняты последствием пандемии и сильного ущерба по репутации казахстанского футбола в других странах удастся избежать.

— Смогут ли игроки «Иртыша» летом найти себе клубы?

— Квалифицированные футболист быстро найдут себе новый клуб, чего им и желаю.

— Правильно ли сделали футболисты, не согласившись на компромиссные варианты, вроде отзаявки легионеров без выплаты компенсаций?

— Футболисты — молодцы, проявили себя командой и выдержали единую линию поведения. Руководство не проявило должного умения в переговорных процессах и теперь клуб ждут судебные разбирательства с большими компенсационными выплатами — в случае сохранения клубом своего юридического лица.