Перебравшийся в США бывший игрок АПЛ рассказал о страхе перед местной полицией

Источник: AP 2020

«Не люблю это признавать, но по отношению к ним я испытываю страх и недоверие», — заявил 33-летний игрок обороны, перебравшийся в США в 2018 году. Онуоха прокомментировал и беспорядки в стране, спровоцированные смертью чернокожего охранника Джорджа Флойда. «Люди и раньше пытались поднять шум. Я тоже старался. Но это замалчивали слишком долго. Хватит! Отрадно, что к протестам присоединились и белые», — признался Онуоха.

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Протесты, сопровождающиеся беспорядками, вандализмом и нападениями на полицию, охватили десятки городов США. Поводом для них стала смерть чернокожего охранника Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота), который скончался 25 мая в результате грубого ареста.