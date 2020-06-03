Костакурта рассказал, как играл против 16-летнего Месси. Мы проверили: легенда «Милана» перепутал Лео с кем-то другим

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Месси и Марадону любят сравнивать. Но сложно найти того, кто играл против обоих. Журналисты испанского издания Marca взяли интервью у одного из главных футбольных долгожителей — игравшего до 41 года Алессандро Костакурты.

«Мне посчастливилось играть против обоих — и против Месси, и против Диего. Они схожи в плане гениальности и того, как они проявляют себя на поле. Но Месси спокойнее Марадоны. На Марадоне могли сфолить 66 раз, прежде чем сопернику покажут карточку. С Лео иначе, сейчас все по-другому. Когда я впервые встретился с Месси, ему было 16 лет. Я сперва принял его за ребенка и делал что хотел. Но через четверть часа я попросил Карло Анчелотти заменить меня», — сказал легендарный защитник «Милана».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--d812cd54fdb34ebf385a" data-vnd="d812cd54fdb34ebf385a" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=d812cd54fdb34ebf385a" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Проблема: Месси и Костакурта никогда не играли друг против друга

Мы решили найти тот матч, когда Месси повозил Костакурту — интересно, как почти 40-летний защитник играл против 16-летнего аргентинца. Мы изучили все игры «Милана» и «Барселоны» в 2000-е. Даже товарищеские. Ни в одной Месси и Костакурта не пересекались даже в запасе.

Источник: sports.ru

На всякий случай проверили даже подходящие по датам матчи «Барселоны» против сборных мира — Костакурта и Анчелотти могли участвовать и в таких благотворительных акциях. Но и тут мимо.

В ЛЧ-2005/06 Костакурта и Месси в теории могли сыграть друг против друга в полуфинале. Но Лео в марте получил травму подколенного сухожилия и пропустил конец сезона. А заодно и прощальный матч Деметрио Альбертини на «Сан-Сиро», в котором Костакурта целый тайм играл в центре защиты «Милана».

По времени подходят матчи в 2003 и 2004 годах — тогда Лео было как раз 16−17 лет, его уже подтягивали к основе. Но на игры группового этапа ЛЧ-2004/05 против «Барсы» Костакурта не попал даже в заявку, а Лео обе встречи просидел в запасе.

Кто же возил Костакурту?

Окей, мы выяснили, что Месси и Костакурта не пересекались на поле. Но с кем-то же Алессандро перепутал Лионеля. Кандидатов много.

Для начала определимся с игрой, про которую говорил защитник «Милана». Встречи в 2000-м все-таки можно отбросить: Костакурта провел два полных матча, а Лео был мальчиком из Аргентины, который только осваивался в кантере «Барсы». Хотя даже в этих матчах есть кандидаты на пост двойника Месси: 20-летние Симао и Хави.

Остается три игры: предсезонный Трофей Жоана Гампера в 2004 году и две встречи весной 2006-го.

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Трофей Жоана Гампера

Костакурта провел на поле 43 минуты в первом тайме, после чего его заменили на Несту — условие про замену выполнено. Группа атаки «Барселоны» в том матче: Хави, Деку, Ларссон, Это’О и Жюли. Француз даже забил (и играл на позиции Месси).

Месси выстрелит на этом турнире через год, когда соперником будет «Юве». После игры в 2005-м Фабио Капелло попросит Лео в аренду, но «Барселона» откажет.

Прощальный матч Деметрио Альбертини

Игра прошла 15 марта 2006 года — поводом стал конец карьеры Деметрио Альбертини. На сайте «Милана» в анонсе упоминался талант из «Барсы»: «Мальдини против Стоичкова, Шевченко против Роналдиньо, Месси против Кака». Но, напомним, Лео в начале марта получил травму.

Первый тайм играли команды «Барсы» и «Милана» образца 1994 года, а во втором тайме их сменили современные составы. Костакурта вышел во втором тайме с капитанской повязкой и отыграл до конца.

Против него сначала вышла экспериментальная атака из Иньесты, Макси Лопеса, Людовика Жюли и Санти Эскерро.

Эскерро был самым активным: бил издалека и активно прессинговал. Но полузащитнику было уже 29 лет — такого ребенком не назовешь.

Иньеста почти не попадал в зону Костакурты, но был достаточно активен. Это была первая встреча Алессандро с молодым полузащитником. За 20 минут до конца его заменили на Деку.

Макси Лопес был активен, играл близко к Костакурте. К тому же, он был молодым (21 год) аргентинским нападающим с похожими на Месси инициалами. Правда, значительно выше: 185 см против 170 см.

Людовик Жюли снова был активен, играл на позиции Месси.

На 60-й минуте на поле вышли Роналдиньо, Это’О и Деку. Камерунец даже заработал пенальти.

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Полуфинал ЛЧ-2005/06

Через пару месяцев после прощального матча Альбертини «Милан» и «Барса» рубились за выход в финал Лиги чемпионов. В первом матче в Милане победили гости — забил Жюли. В ответном матче на «Камп Ноу» в основе вышел Костакурта.

Против него были Роналдиньо, Деку, Это’О, Жюли, Иньеста (а легендарный Макси Лопес остался в запасе). Активнее всех был Это’О, который мог забить — Костакурта вынес мяч из ворот. Кстати, Алессандро даже получил желтую за фол на камерунце.

Во втором тайме «Барса» сразу придавила «Милан»: возникло несколько моментов, поэтому Анчелотти снял Костакурту на 64-й минуте (то есть примерно через 15 минут после начала тайма). А игра закончилась 0:0 — «Барса» отправилась в финал.

***

В трех матчах Костакурта вдоволь насмотрелся на атаку «Барселоны». Спустя 15 лет в воспоминаниях защитника в Месси могли первратиться и Деку, и Жюли, и даже Это’О с Роналдиньо. Но, кажется, основных кандидатов двое: Макси Лопес и Андрес Иньеста. Для обоих это был первый большой сезон.

Кстати, Макси в полуфинале весь матч провел на скамейке запасных — это тоже могло повлиять на восприятие Костакурты.

Впрочем, легендарный центрдеф «Милана» вполне мог просто запомнить тяжелый матч на «Камп Ноу» и просто пририсовать туда Лео.

Кстати, а вот с Криштиану Костакурта все-таки пересекался: в той же ЛЧ-2005/06 «Милан» и «МЮ» играли в ¼, а Алессандро вышел на замену на 88-й минуте. Так что целых две минуты против Роналду у него есть.

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P. s. Нашли человека, который играл против Месси и Марадоны

Кстати, если покопаться, то можно найти защитников, игравших и против Месси, и против Марадоны. Нам удалось найти как минимум одного — Санти Дениа из «Альбасете».

31 января 1993 года испанский защитник 90 минут играл против «Севильи», в которой были два Диего — Симеоне и Марадона. Последний забил победный гол на 80-й минуте (2:1). А в мае 2005-го Санти целых 2 минуты провел на одном поле с Месси — Лео ничего не успел, но «Барса» все равно победила 2:0.

Сейчас Дениа тренирует сборную Испании U19. В апреле у Санти из-за коронавируса умер 86-летний отец.