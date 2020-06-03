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21:36 (мск), источник: Sports.Ru

«Реал» успешнее всех в Ла Лиге играет в гостях

«Мадрид» — самый успешный гость в Ла Лиге.

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Источник: AP 2020

Большинство команд Ла Лиги будут скучать по окружению и поддержке своих болельщиков, ведь в их присутствии на домашнем стадионе им обычно удается зарабатывать больше очков.

Прекрасный тому пример «Барселона»: у себя дома каталонцы набрали больше всего очков (40) среди всех команд Примеры, забили больше всего голов (45, что на 18 больше, чем у ближайшего преследователя в этом списке), пропустили меньше всех (12).

«Барселона» мощно играет дома, где получает 95% возможных очков, однако на выезде цифры скромнее — только 18 очков, 46% возможных. Также можно обратить внимание и на разницу голов, каталонцы в гостях пропускают больше (19), чем забивают (18). В новой футбольной реальности «Барселона» столкнется со своими плюсами и минусами: клуб сможет улучшить свои цифры играя на выезде без давления фанатов соперника, но в тоже время есть шанс потерять очки без поддержки своих болельщиков дома.

«Реал Мадрид» в свою очередь не имеет столь противоположной статистики игр дома и в гостях. На «Бернабеу» Королевский клуб набрал больше очков (31 или 79%), на выезде — 25. «Мадрид» — самый успешный гость в Ла Лиге. Если мы говорим только об очках, полученных на выезде, то «сливочные» лидируют, опередив «Севилью» (24), «Хетафе» (21), «Реал Сосьедад» (20) и «Барселону» (18).

Меньше всего в гостях везет «Мальорке» — клуб набрал всего 5 очков, а «Эйбар» и «Леганес» по 8. Только два клуба добиваются большего успеха на выезде, чем на своем стадионе — это «Севилья» и «Эспаньол». Хотя стоит отметить, что «Севилья» заработала на выезде лишь на одно очко больше, чем дома, и сыграла на «Писхуане» на один матче меньше.

Хотя большинство команд Примеры зарабатывают при поддержке своих болельщиков больше очков, чем на выезде, все-таки есть семь команд («Осасуна», «Вальядолид», «Эйбар», «Сельта», «Мальорка», «Леганес» и «Эспаньол»), которые меньше половины очков заработали на своих домашних стадионах.

Источник — realmadrid.ru

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