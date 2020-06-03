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23:07 (мск), источник: ТАСС

Чемпионат Португалии по футболу возобновился после вызванной коронавирусом паузы

ТАСС, 3 июня. Первый матч чемпионата Португалии по футболу после паузы, вызванной пандемией коронавируса, состоялся в среду. Встреча прошла без зрителей.

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«Портимоненси» на своем поле обыграл «Жил Висенте» со счетом 1:0 в матче 25-го тура. Гол на 49-й минуте забил бразильский полузащитник хозяев Лукас.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Портимоненси» занимает предпоследнее, 17-е место в турнирной таблице чемпионата Португалии, набрав 19 очков в 25 матчах. «Жил Висенте» идет девятым, имея в активе 30 очков после 25 встреч. В следующем туре «Портимоненси» 10 июня дома примет идущую на втором месте «Бенфику», а «Жил Висенте» днем ранее на домашнем поле сыграет с «Фамаликаном».

Разочарование или счастье
Конец пандемии

Позднее в среду состоится матч между «Фамаликаном» и «Порту», остальные встречи 25-го тура пройдут в четверг, пятницу и субботу.

Чемпионат Португалии был приостановлен в марте, команды до перерыва провели 24 тура. В настоящее время из пятерки ведущих чемпионатов возобновилось только первенство Германии. Чемпионат Англии будет возобновлен 17 июня, Италии — 20 июня, Испании — 11 июня, а чемпионат Франции закончился досрочно, также были завершены чемпионаты Нидерландов и Бельгии. Чемпионат России планируется возобновить 19 июня.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, она распространилась на большинство стран. ВОЗ признала ее пандемией. В Португалии, по последним данным, зарегистрировано 33 261 случай заражения с 1 447 случаев летального исхода. За все время выздоровели свыше 20 тыс. заразившихся.

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