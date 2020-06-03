Чемпионат Португалии по футболу возобновился после вызванной коронавирусом паузы

«Портимоненси» на своем поле обыграл «Жил Висенте» со счетом 1:0 в матче 25-го тура. Гол на 49-й минуте забил бразильский полузащитник хозяев Лукас.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--67728727e1b59be47830" data-vnd="67728727e1b59be47830" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=67728727e1b59be47830" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Портимоненси» занимает предпоследнее, 17-е место в турнирной таблице чемпионата Португалии, набрав 19 очков в 25 матчах. «Жил Висенте» идет девятым, имея в активе 30 очков после 25 встреч. В следующем туре «Портимоненси» 10 июня дома примет идущую на втором месте «Бенфику», а «Жил Висенте» днем ранее на домашнем поле сыграет с «Фамаликаном».

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Позднее в среду состоится матч между «Фамаликаном» и «Порту», остальные встречи 25-го тура пройдут в четверг, пятницу и субботу.

Чемпионат Португалии был приостановлен в марте, команды до перерыва провели 24 тура. В настоящее время из пятерки ведущих чемпионатов возобновилось только первенство Германии. Чемпионат Англии будет возобновлен 17 июня, Италии — 20 июня, Испании — 11 июня, а чемпионат Франции закончился досрочно, также были завершены чемпионаты Нидерландов и Бельгии. Чемпионат России планируется возобновить 19 июня.