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23:37 (мск), источник: ТАСС

«Айнтрахт» разгромил «Вердер» в гостевом матче чемпионата Германии по футболу

ТАСС, 3 июня. Футболисты франкфуртского «Айнтрахта» со счетом 3:0 обыграли «Вердер» в гостевом матче перенесенного 24-го тура чемпионата Германии.

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Источник: AP 2020

Отличились Андре Силва (61-я минута) и Стефан Ильзанкер (81, 90), забивший первым касанием после выхода на замену.

Во время загрузки произошла ошибка.

Победа в матче позволила «Айнтрахту» подняться на 11-е место в турнирной таблице чемпионата Германии, в 29 матчах франкфуртский клуб набрал 35 очков. «Вердер» занимает предпоследнюю, 17-ю строчку, имея в активе 25 очков после 29 встреч.

В следующем матче «Айнтрахт» 6 июня на домашнем поле примет «Майнц». «Вердер» днем позднее дома встретится с «Вольфсбургом».

Чемпионат Германии возобновился первым из пяти ведущих лиг Европы после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности — без зрителей, с ограничением в 322 человека на территории арены. Команды имеют право проводить по пять замен.

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Вердер
0:3
Первый тайм: 0:0
Айнтрахт Ф
Футбол, Германия, Тур 243.06.2020, 21:30 (МСК UTC+3)Wohninvest Weserstadion
Главные тренеры
Флориан КохфельдтАди Хюттер
Голы
Андре Силва(Филип Костич)60′
Штефан Ильзанкер(Бас Дост)81′
Штефан Ильзанкер(Джонатан де Гузман)90′
Составы команд
1Иржи Павленка
1Кевин Трапп
13Милош Велькович
87′
13Мартин Хинтереггер
14′
18Никлас Мойсандер
18Альмами Туре
23Теодор Гебре Селассие
19Давид Анхель Абраам
30Дави Классен
20Макото Хасебе
35Максимилиан Эггештайн
10Филип Костич
3Кевин Фогт
83′
11Мият Гачинович
41Ник Вольтемаде
28Доминик Кор
32Марко Фридль
76′
15Даити Камада
77′
5Людвиг Аугустинссон
8Джибриль Соу
8Юя Осако
76′
17Себастьян Роде
81′
10Леонардо Биттенкурт
3Штефан Ильзанкер
9Дави Зельке
62′
33Андре Силва
77′
7Милот Рашица
9Бас Дост
22Фин Бартельс
3′62′
19Джошуа Саджент
Статистика
2Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
7Удары (всего)6
3Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
5Угловые6
15Фолы18
6Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяПатрик Иттрих(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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