«Айнтрахт» разгромил «Вердер» в гостевом матче чемпионата Германии по футболу

Источник: AP 2020

Отличились Андре Силва (61-я минута) и Стефан Ильзанкер (81, 90), забивший первым касанием после выхода на замену.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--67728727e1b59be47830" data-vnd="67728727e1b59be47830" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=67728727e1b59be47830" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Победа в матче позволила «Айнтрахту» подняться на 11-е место в турнирной таблице чемпионата Германии, в 29 матчах франкфуртский клуб набрал 35 очков. «Вердер» занимает предпоследнюю, 17-ю строчку, имея в активе 25 очков после 29 встреч.

В следующем матче «Айнтрахт» 6 июня на домашнем поле примет «Майнц». «Вердер» днем позднее дома встретится с «Вольфсбургом».