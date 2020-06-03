«Айнтрахт» разгромил «Вердер» в гостевом матче чемпионата Германии по футболу
ТАСС, 3 июня. Футболисты франкфуртского «Айнтрахта» со счетом 3:0 обыграли «Вердер» в гостевом матче перенесенного 24-го тура чемпионата Германии.
ТАСС, 3 июня. Футболисты франкфуртского «Айнтрахта» со счетом 3:0 обыграли «Вердер» в гостевом матче перенесенного 24-го тура чемпионата Германии.
Отличились Андре Силва (61-я минута) и Стефан Ильзанкер (81, 90), забивший первым касанием после выхода на замену.
Победа в матче позволила «Айнтрахту» подняться на 11-е место в турнирной таблице чемпионата Германии, в 29 матчах франкфуртский клуб набрал 35 очков. «Вердер» занимает предпоследнюю, 17-ю строчку, имея в активе 25 очков после 29 встреч.
В следующем матче «Айнтрахт» 6 июня на домашнем поле примет «Майнц». «Вердер» днем позднее дома встретится с «Вольфсбургом».
Чемпионат Германии возобновился первым из пяти ведущих лиг Европы после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности — без зрителей, с ограничением в 322 человека на территории арены. Команды имеют право проводить по пять замен.
|Флориан Кохфельдт
|Ади Хюттер
|Андре Силва(Филип Костич)
|60′
|Штефан Ильзанкер(Бас Дост)
|81′
|Штефан Ильзанкер(Джонатан де Гузман)
|90′
|1
|Иржи Павленка
|1
|Кевин Трапп
|13
|Милош Велькович
87′
|13
|Мартин Хинтереггер
14′
|18
|Никлас Мойсандер
|18
|Альмами Туре
|23
|Теодор Гебре Селассие
|19
|Давид Анхель Абраам
|30
|Дави Классен
|20
|Макото Хасебе
|35
|Максимилиан Эггештайн
|10
|Филип Костич
|3
|Кевин Фогт
83′
|11
|Мият Гачинович
|41
|Ник Вольтемаде
|28
|Доминик Кор
|32
|Марко Фридль
76′
|15
|Даити Камада
77′
|5
|Людвиг Аугустинссон
|8
|Джибриль Соу
|8
|Юя Осако
76′
|17
|Себастьян Роде
81′
|10
|Леонардо Биттенкурт
|3
|Штефан Ильзанкер
|9
|Дави Зельке
62′
|33
|Андре Силва
77′
|7
|Милот Рашица
|9
|Бас Дост
|22
|Фин Бартельс
3′62′
|19
|Джошуа Саджент
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|7
|Удары (всего)
|6
|3
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|6
|15
|Фолы
|18
|6
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Патрик Иттрих(Германия)