«Откуда в людях столько жестокости?» Русская жена Луиса Адриано пожаловалась на угрозы на почве расизма

«Я собираюсь поговорить о теме, которая, вероятно, очень болезненна в данный момент. Мое сердце болит из-за того, что происходит в мире. Я благодарю родителей за мое образование и мировоззрение. Я никогда не делила людей по цвету кожи, цвету волос или статусу. Для меня мы все одинаковые. У всех у нас будет один конец. Половина моей семьи чернокожая. И я их всех очень люблю. Я боялась, что они не примут меня, потому что я “русская”, у меня другой менталитет, и вся моя жизнь совсем другая. Поначалу, когда я ходила на футбол в Бразилии, у людей хватало смелости кричать про меня: “Смотрите, русская идет, хахаха”. Каждый день, долгое время, я получаю сообщения, где мне желают смерти, болезни для моих родителей, обещают найти меня, ударить и много других ужасных вещей, потому что я замужем за чернокожим мужчиной. Мне повезло, потому что у меня стальные нервы, и я перестала обращать внимание на это. Вопрос: откуда в людях столько жестокости? В конце концов, любовь и дружба — не знают цвета. Если ад и рай существуют, то ад здесь, на земле. Я хочу, мечтаю, чтобы все мы стали добрее, мудрее, потому что будущее зависит от нас. Я люблю вас, мои чернокожие, и я всегда буду с вами!» — написала в инстаграме 23-летняя Дорожко, опубликовав фотографию со своим свекром.