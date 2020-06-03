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3 июня, источник: Sport24

«Откуда в людях столько жестокости?» Русская жена Луиса Адриано пожаловалась на угрозы на почве расизма

Российская модель Екатерина Дорожко, супруга бывшего нападающего московского «Спартака» Луиса Адриано, ныне выступающего за бразильский «Палмейрас», затронула тему расизма.

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«Я собираюсь поговорить о теме, которая, вероятно, очень болезненна в данный момент. Мое сердце болит из-за того, что происходит в мире. Я благодарю родителей за мое образование и мировоззрение. Я никогда не делила людей по цвету кожи, цвету волос или статусу. Для меня мы все одинаковые. У всех у нас будет один конец. Половина моей семьи чернокожая. И я их всех очень люблю. Я боялась, что они не примут меня, потому что я “русская”, у меня другой менталитет, и вся моя жизнь совсем другая. Поначалу, когда я ходила на футбол в Бразилии, у людей хватало смелости кричать про меня: “Смотрите, русская идет, хахаха”. Каждый день, долгое время, я получаю сообщения, где мне желают смерти, болезни для моих родителей, обещают найти меня, ударить и много других ужасных вещей, потому что я замужем за чернокожим мужчиной. Мне повезло, потому что у меня стальные нервы, и я перестала обращать внимание на это. Вопрос: откуда в людях столько жестокости? В конце концов, любовь и дружба — не знают цвета. Если ад и рай существуют, то ад здесь, на земле. Я хочу, мечтаю, чтобы все мы стали добрее, мудрее, потому что будущее зависит от нас. Я люблю вас, мои чернокожие, и я всегда буду с вами!» — написала в инстаграме 23-летняя Дорожко, опубликовав фотографию со своим свекром.

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