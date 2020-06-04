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00:22 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Бывшая модель Playboy стала инвестором футбольного клуба в Румынии

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Бывшая модель журнала Playboy, а ныне футбольный агент Анамария Продан стала новым инвестором «Германштадта», сообщается на сайте румынского футбольного клуба.

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Ранее появилась информация, что Продан, которая является женой румынского тренера Лорентиу Регенкампфа, заинтересована в покупке данного клуба.

«Германштадт» в среду сообщил, что Продан стала новым инвестором клуба, а семья Регенкампф будет участвовать в финансовых и спортивных делах команды.

«Германштадт», занимающий третье место в плей-офф за право остаться в высшей лиге чемпионата Румынии, имеет долги перед игроками в размере 700 тысяч евро. «Германштадт» опубликовал заявление, в котором объявил, что готов вести переговоры с потенциальными инвесторами и что нынешнее руководство клуба делает всё возможное, чтобы погасить долги и получить лицензию на следующий сезон.

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