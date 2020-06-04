Бывшая модель Playboy стала инвестором футбольного клуба в Румынии

«Германштадт» в среду сообщил, что Продан стала новым инвестором клуба, а семья Регенкампф будет участвовать в финансовых и спортивных делах команды.

«Германштадт», занимающий третье место в плей-офф за право остаться в высшей лиге чемпионата Румынии, имеет долги перед игроками в размере 700 тысяч евро. «Германштадт» опубликовал заявление, в котором объявил, что готов вести переговоры с потенциальными инвесторами и что нынешнее руководство клуба делает всё возможное, чтобы погасить долги и получить лицензию на следующий сезон.