«Фамаликан» победил «Порту» в матче чемпионата Португалии по футболу

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В составе победителей мячи забили Фабио Мартинш (48-я минута) и Поте (78). У проигравших голом отметился Хесус Корона (74).

Чемпионат Португалии был возобновлен в среду после паузы, вызванной пандемией коронавируса. В первой встрече 25-го тура «Портимоненси» на своем поле обыграл «Жил Висенте». Матч завершился со счетом 1:0, единственный гол на 49-й минуте забил бразильский полузащитник хозяев Лукас.

«Порту» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 60 очков в 25 матчах. «Фамаликан» идет пятым, имея в активе 40 очков после 25 встреч. В следующем туре «Порту» 10 июня дома примет «Маритиму». «Фамаликан» днем ранее в гостях сыграет против «Жил Висенте».

Португальский чемпионат был приостановлен в марте, команды до перерыва провели 24 тура. В настоящее время из пятерки ведущих чемпионатов возобновилось только первенство Германии. Чемпионат Англии продолжится 17 июня, Италии — 20 июня, Испании — 11 июня, а чемпионат Франции закончился досрочно, также были завершены чемпионаты Нидерландов и Бельгии. Чемпионат России планируется возобновить 19 июня.

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