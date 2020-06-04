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09:39 (мск), источник: ТАСС

«Фамаликан» победил «Порту» в матче чемпионата Португалии по футболу

ТАСС, 4 июня. «Фамаликан» одержал победу над «Порту» в домашнем матче чемпионата Португалии по футболу. Встреча прошла без зрителей и завершилась со счетом 2:1.

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В составе победителей мячи забили Фабио Мартинш (48-я минута) и Поте (78). У проигравших голом отметился Хесус Корона (74).

Чемпионат Португалии был возобновлен в среду после паузы, вызванной пандемией коронавируса. В первой встрече 25-го тура «Портимоненси» на своем поле обыграл «Жил Висенте». Матч завершился со счетом 1:0, единственный гол на 49-й минуте забил бразильский полузащитник хозяев Лукас.

«Порту» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 60 очков в 25 матчах. «Фамаликан» идет пятым, имея в активе 40 очков после 25 встреч. В следующем туре «Порту» 10 июня дома примет «Маритиму». «Фамаликан» днем ранее в гостях сыграет против «Жил Висенте».

Португальский чемпионат был приостановлен в марте, команды до перерыва провели 24 тура. В настоящее время из пятерки ведущих чемпионатов возобновилось только первенство Германии. Чемпионат Англии продолжится 17 июня, Италии — 20 июня, Испании — 11 июня, а чемпионат Франции закончился досрочно, также были завершены чемпионаты Нидерландов и Бельгии. Чемпионат России планируется возобновить 19 июня.

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Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, она распространилась на большинство стран. ВОЗ признала ее пандемией. В Португалии, по последним данным, зарегистрировано 33 261 случай заражения с 1 447 случаев летального исхода. За все время выздоровели свыше 20 тыс. заразившихся.

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