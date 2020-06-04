Фанаты и футболисты не соблюдали дистанцирование на финале Кубка Венгрии
Болельщики и игроки не стали соблюдать правила социального дистанцирования на финальном матче Кубка Венгрии по футболу, сообщает Ассошиэйтед Пресс.
Болельщики и игроки не стали соблюдать правила социального дистанцирования на финальном матче Кубка Венгрии по футболу, сообщает Ассошиэйтед Пресс.
В среду «Гонвед» в финале Кубка Венгрии в Будапеште победил «Мезекевешд» со счетом 2:1 и в восьмой раз стал обладателем трофея. На матч были допущены зрители, но они должны были соблюдать следующие правила: между каждым занятым местом на трибуне должны быть три свободных, также никто не должен сидеть прямо позади и перед болельщиком.
После окончания матча футболисты «Гонведа» вместе с болельщиками на трибуне отпраздновали победу, не соблюдая правила социального дистанцирования.