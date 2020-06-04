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10:11 (мск), источник: Чемпионат.com

«Барселона» отказалась от приобретения Неймара у «ПСЖ»

«Барселона» отказалась приобретать нападающего Неймара у «ПСЖ».

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Парижский клуб требует за футболиста € 175 млн и не намерен включать в сделку других игроков, сообщает Sport.

Неймар перебрался в «ПСЖ» в 2017 году именно из «Барселоны». Французский клуб заплатил за бразильца € 222 млн, что сделало его самым дорогим футболистом мира.

Ранее сообщалось, что «Барселона» сосредоточит свои силы на приобретении нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса, стоимость которого по контракту составляет € 111 млн.

Ранее стало известно, что руководство «Барселоны» попросило игроков повторно пойти на понижение зарплат, но они отказались. Они не намерены сокращать свои оклады, так как в скором времени чемпионат Испании будет возобновлён.

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