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13:42 (мск), источник: Чемпионат.com

Юрий Сёмин прокомментировал возможное возвращение в киевское «Динамо»

Бывший тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал возможное возвращение в киевское «Динамо».

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Источник: Reuters

«Ко мне по этому поводу никто не обращался», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Сёмин возглавлял «Динамо» с 2007 по 2009 год. В конце декабря 2010 года специалист вернулся на пост главного тренера киевлян. Вместе с бело-синими он стал чемпионом Украины и выиграл Суперкубок страны.

Напомним, 14 мая «Локомотив» объявил, что не будет продлевать контракт с Сёминым. Специалист покинул пост наставника «железнодорожников» 31 мая.

Ранее стало известно, что Сёмин — один из главных кандидатов на пост главного тренера киевского клуба, а конфликт между специалистом и президентом «Динамо» Игорем Суркисом, который в прошлом привёл к отставке тренера, полностью исчерпан.

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