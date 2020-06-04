Футболист «Атлетико» Коста приговорен к шести месяцам тюрьмы

Источник: Reuters

Суд состоялся в четверг. Игрок не отправится в тюрьму, так как согласился заплатить штраф в размере 36 тысяч евро. По данным агентства Рейтер, данная сумма будет выплачена форвардом «Атлетико» вдобавок к штрафу в 507,2 тысячи евро. Также Коста ранее возместил испанскому казначейству сумму в размере 1,1 миллиона евро, которую он не заплатил с доходов, полученных от реализации имиджевых прав в 2014 году.

Первоначально игрок отказывался от соглашения с казначейством, но позднее пересмотрел свою позицию. Коста попросил «Атлетико» решить его финансовые проблемы по этому делу, клуб не пошел на этот шаг, но выплатил игроку аванс, чтобы он мог без проблем рассчитаться с казначейством.

Ранее сообщалось, что Коста заключил спонсорский контракт с одним из производителей спортивной экипировки на 800 тысяч евро. Власти Испании предполагали, что футболист не задекларировал это соглашение в Испании в полном объеме. Коста, летом 2014 года перешедший в лондонский «Челси», считал, что в этом году являлся налоговым резидентом Великобритании.