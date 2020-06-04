Клубы АПЛ утвердили правило пяти замен в матче

Источник: AP 2020

Такое решение принято по итогам заседания в четверг, которое, как сообщают СМИ, прошло в онлайн-режиме.

Сообщается, что максимальное число запасных игроков на скамейке до конца сезона будет увеличено с семи до девяти.

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) 8 мая одобрил предложение Международной федерации футбола (ФИФА) о временном введении пяти замен в одном матче в связи с пандемией коронавируса. Данная временная поправка будет действовать для соревнований, которые должны закончиться до 31 декабря 2020 года.

Ранее несколько европейских футбольных лиг, в том числе немецкая и российская, утвердили правило пяти замен.