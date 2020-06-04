Роналду начал использовать шипы от регбийных бутс, чтобы бегать быстрее
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду начал использовать новые шипы для своих бутс.
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду начал использовать новые шипы для своих бутс.
По информации Tuttosport и Sport Mediaset, португалец заменил традиционные на шипы от регбийных бутс, поскольку считает, что это обеспечит ему лучшее сцепление с газоном, а также позволит быстрее бегать.
Ранее к подобному умозаключению пришел нападающий «Монпелье» Анди Делор, который использует шипы от регбийных бутс с 19 февраля. В случае Делора результат налицо: 28-летний футболист установил рекорд сезона в Лиге 1, разогнавшись до скорости 36,8 км/ч.
Сейчас Роналду продолжает подготовку к возобновлению сезона в Серии А. До паузы в сезоне Роналду забил 21 гол в 22 матчах Серии А.