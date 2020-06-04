Роналду начал использовать шипы от регбийных бутс, чтобы бегать быстрее

13 фотографий 13 фотографий 13 фотографий Рассказываем, как живет португалец вместе со своей спутницей Джорджиной Родригес и четырьмя детьми в Турине.

По информации Tuttosport и Sport Mediaset, португалец заменил традиционные на шипы от регбийных бутс, поскольку считает, что это обеспечит ему лучшее сцепление с газоном, а также позволит быстрее бегать.

Ранее к подобному умозаключению пришел нападающий «Монпелье» Анди Делор, который использует шипы от регбийных бутс с 19 февраля. В случае Делора результат налицо: 28-летний футболист установил рекорд сезона в Лиге 1, разогнавшись до скорости 36,8 км/ч.