«Мы не верили, что клуб снимется с КПЛ». Защитник «Иртыша» рассказал о шоковой реакции команды

Защитник «Иртыша» Руслан Есимов выразил надежду на то, что между клубом и игроками будет найден компромисс по вопросу компенсационных выплат. В интервью корреспонденту Vesti.kz футболист рассказал, почему его одноклубники не до конца верили, что «Иртыш» снимется с премьер-лиги, и как павлодарцев поддерживают болельщики и футболисты из других команд КПЛ.

— Как вы лично и команда восприняли решение об отказе клуба от выступления в премьер-лиге?

— Разговоры о снятии с КПЛ ходили за месяц до этого, но мы не верили в это, думали, что все образуется, как-никак, команда с историей, со своими традициями, пятикратный чемпион Казахстана. Поэтому верили, что не произойдет этого, и какой-то положительный выход будет найден.

Тем более, нам говорили, что все нормально и не стоит верить слухам — мы спокойно тренировались, вели подготовку, надеялись до последнего и вот, видите, как получилось. Все было, можно сказать, неожиданно. И эта информация повергла команду в шок.

— Как футбольная общественность поддерживает вас?

— Мы общаемся с ребятами из других клубов. Все неприятно удивлены таким фактом, как такое могло произойти с «Иртышом»? Опять же, команда не с простым именем, а с таким авторитетом, зарекомендовавшая себя. Все в шоке, все поддерживают — игроки и наши болельщики.

— Ваш контракт еще действует?

— Официально я еще никакой бумаги от клуба не получал и пока являюсь действующим игроком «Иртыша». Просто он снялся с чемпионата, но по документам я все еще футболист клуба. Когда дадут бумаги, тогда я уже могу сказать, что не являюсь игроком команды.

— Были предложения от других клубов?

— Нет. Но надо искать клубы, созваниваться, подбирать варианты.

— В случае невыплаты компенсаций команда намерена судиться с клубом?

— Если все обернется подобным образом, то, конечно, претензии будут. Есть такие игроки, кто с января и февраля 2020 года в клубе. Нам с февраля никаких денег не платили. Я в этом числе. Я в феврале подписал контракт и никаких денег не получал. Не хотелось бы доводить до суда. Если рассчитаются за предыдущие месяцы, я думаю, мы все войдем в положение и все решится мирно.

— Была ли встреча с акимом области?

— Конечно, мы хотели встретится, но этого так и не произошло. Потом болельщики хотели встретиться, но, как я знаю, разговора не было.

Есимов выступает в премьер-лиге с 2015 года. На протяжении всего времени 30-летний футболист играл в составе «Иртыша», который неоднократно выводил на поле с капитанской повязкой. На его счету 106 матчей и два гола. В конце 2019 года он объявил об уходе из клуба, но позже продлил соглашение с павлодарцами.