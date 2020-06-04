СМИ: Тимо Вернер согласился на переход в «Челси»

Источник: AFP 2020

По информации издания, 24-летний нападающий согласился перейти в лондонский клуб, который готов выплатить за его трансфер отступные в размере 60 миллионов евро. Отмечается, что Вернеру предложен пятилетний контракт с зарплатой 10 миллионов евро за сезон.

Ранее СМИ сообщали, что на игрока претендуют английский «Ливерпуль» и мюнхенская «Бавария».