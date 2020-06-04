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21:03 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Тимо Вернер согласился на переход в «Челси»

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Форвард немецкого «Лейпцига» и сборной Германии по футболу Тимо Вернер близок к переходу в лондонский «Челси», сообщает Goal.com со ссылкой на Bild.

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Источник: AFP 2020

По информации издания, 24-летний нападающий согласился перейти в лондонский клуб, который готов выплатить за его трансфер отступные в размере 60 миллионов евро. Отмечается, что Вернеру предложен пятилетний контракт с зарплатой 10 миллионов евро за сезон.

Ранее СМИ сообщали, что на игрока претендуют английский «Ливерпуль» и мюнхенская «Бавария».

Вернер выступает за «Лейпциг» с 2016 года. В общей сложности форвард провел за команду 154 матча во всех турнирах, в которых забил 92 мяча.

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