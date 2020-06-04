Independent опубликовала календарь чемпионата Англии по футболу до 2 июля
ТАСС, 4 июня. Чемпионат Англии по футболу возобновится 17 июня матчем между «Астон Виллой» и «Шеффилдом». Календарь турнира до 2 июля опубликовала газета Independent.
ТАСС, 4 июня. Чемпионат Англии по футболу возобновится 17 июня матчем между «Астон Виллой» и «Шеффилдом». Календарь турнира до 2 июля опубликовала газета Independent.
Перенесенная встреча 28-го тура начнется в 20:00 мск, в этот же день в 22:00 мск начнется матч «Манчестер Сити» — «Арсенал».
Чемпионат Англии был приостановлен 13 марта
Пока из пяти ведущих чемпионатов возобновилось только первенство Германии. Чемпионат Испании продолжится с 11 июня, Италии — с 20 июня, а французское первенство закончилось досрочно, также были завершены чемпионаты Нидерландов и Бельгии. Сезон в Тинькофф — Российской