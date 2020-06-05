«Ливерпуль» признали самым популярным клубом Британии
«Ливерпуль» на данный момент является самым популярным клубом Великобритании, согласно данным
«Ливерпуль» на данный момент является самым популярным клубом Великобритании, согласно данным
Действующего победителя Лиги чемпионов поддерживают 8,3% британцев, интересующихся футболом. На втором месте в рейтинге — «Манчестер Юнайтед», за который болеют 6% жителей страны. Около 3,1% поддерживают лондонский «Челси». Действующий чемпион английской
В десятку самых популярных команд Великобритании также попали «Тоттенхэм Хотспур», «Вулверхэмптон Уондерерс», «Ньюкасл Юнайтед», ливерпульский «Эвертон» и бирмингемская «Астон Вилла».
«Ливерпуль», набрав в 29 матчах 82 очка, лидирует в турнирной таблице английской