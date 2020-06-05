Текущие события
Футбол. Зарубежный
19:00
Смолевичи
Городея
Футбол. Зарубежный
21:30
Фрайбург
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
6.06
Слуцк
Торпедо-БелАЗ
Футбол. Зарубежный
6.06
Ислочь
Рух
Футбол. Зарубежный
6.06
РБ Лейпциг
Падерборн
Футбол. Зарубежный
6.06
Байер
Бавария
Все события
Фоторепортажи
10Тот самый матч: Франция — Россия — 2:3
22Шесть лет назад «Реал» выиграл десятый Кубок чемпионов
09:48 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Клубам MLS разрешили возобновить командные тренировки

Североамериканская футбольная лига Major League Soccer (MLS) разрешила клубам возобновить полноценные командные тренировки, сообщается на сайте лиги.

Наверх
Источник: Reuters

MLS приостановила чемпионат из-за пандемии коронавируса 12 марта. В начале мая игроки вернулись к индивидуальным занятиям на футбольных полях.

«Перед подачей планов по возвращению к полноценной подготовке команды должны получить одобрение медицинского персонала клуба и местного специалиста по инфекционным заболеваниям. Также потребуется строгий график тестирования на коронавирус», — говорится в заявлении.

Сообщается, что перед возобновлением занятий каждый футболист должен пройти физическое обследование. Кроме того, игроки и сотрудники должны пройти два теста на коронавирус с интервалом в 24 часа, за 72 часа до начала тренировки, и один тест на наличие антител. После начала тренировок игроки, тренеры и некоторые сотрудники должны проходить тестирование на инфекцию через день. Человек с положительным тестом будет изолирован и повторно проверен через 24 часа.

Во время загрузки произошла ошибка.
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Эта бразильянка с роскошными формами толкает мужчин на безрассудства
Красотка из UFC вновь порадовала болельщиков горячим фото
Брагин — новый главный тренер сборной России по хоккею
Семак: Риск заразиться на стадионе не больше, чем в магазине
Стал известен результат теста Алины Загитовой на коронавирус
Легендарный гол Федорова в финале Кубка Стэнли-1998 (видео)
Игорь Ларионов возглавил молодежную сборную России по хоккею
Российский футболист раскрыл размер зарплаты и разозлил фанатов
Клубы НХЛ возобновят тренировки с 8 июня
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь