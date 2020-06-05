Клубам MLS разрешили возобновить командные тренировки
Североамериканская футбольная лига Major League Soccer (MLS) разрешила клубам возобновить полноценные командные тренировки, сообщается на сайте лиги.
Североамериканская футбольная лига Major League Soccer (MLS) разрешила клубам возобновить полноценные командные тренировки, сообщается на сайте лиги.
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«Перед подачей планов по возвращению к полноценной подготовке команды должны получить одобрение медицинского персонала клуба и местного специалиста по инфекционным заболеваниям. Также потребуется строгий график тестирования на коронавирус», — говорится в заявлении.
Сообщается, что перед возобновлением занятий каждый футболист должен пройти физическое обследование. Кроме того, игроки и сотрудники должны пройти два теста на коронавирус с интервалом в 24 часа, за 72 часа до начала тренировки, и один тест на наличие антител. После начала тренировок игроки, тренеры и некоторые сотрудники должны проходить тестирование на инфекцию через день. Человек с положительным тестом будет изолирован и повторно проверен через 24 часа.