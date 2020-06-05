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09:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Спортинг» сыграл вничью с «Виторией» в чемпионате Португалии

Лиссабонский «Спортинг» разошелся миром с «Виторией» (Гимарайнш) в матче 25-го тура чемпионата Португалии по футболу, сезон которого возобновился после паузы из-за пандемии коронавируса.

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Источник: Reuters

Встреча в Гимарайнше завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев голы забили Жоау Тейшейра (32-я минута) и Маркус Эдвардс (68), у «Спортинга» дубль сделал Андраж Шпорар (18, 52). «Витория» заканчивала матч вдесятером после удаления Жозефа Амоа, получившего вторую желтую карточку.

«Спортинг» с 43 очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата, «Витория» (38) располагается на шестой строчке.

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