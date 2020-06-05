«Спортинг» сыграл вничью с «Виторией» в чемпионате Португалии
Лиссабонский «Спортинг» разошелся миром с «Виторией» (Гимарайнш) в матче 25-го тура чемпионата Португалии по футболу, сезон которого возобновился после паузы
Лиссабонский «Спортинг» разошелся миром с «Виторией» (Гимарайнш) в матче 25-го тура чемпионата Португалии по футболу, сезон которого возобновился после паузы
Встреча в Гимарайнше завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев голы забили Жоау Тейшейра (32-я минута) и Маркус Эдвардс (68), у «Спортинга» дубль сделал Андраж Шпорар (18, 52). «Витория» заканчивала матч вдесятером после удаления Жозефа Амоа, получившего вторую желтую карточку.
«Спортинг» с 43 очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата, «Витория» (38) располагается на шестой строчке.